Més per Menorca reitera su exigencia al Gobierno central para que no permita el alquiler de barcas particulares

MENORCA 9 (EUROPA PRESS)

Més per Menorca ha reiterado este miércoles su exigencia al Gobierno central para que "rectifique" y retire el decreto para que se puedan alquilar barcas particulares a turistas, "sin ningún tipo de control real y efectivo", a partir del próximo verano.

La formación ha indicado que con este cambio normativo "se abre un escenario en el que se podrá masificar todavía más el litoral menorquín", según han apuntado a través de un comunicado.

Asimismo, Més per Menorca ha recalcado que el hecho de que particulares puedan alquilar barcas sin regulación específica "será una competencia desleal para las empresas del sector náutico", que se dedican al alquiler de embarcaciones de forma profesional.

"Estas empresas tienen que cumplir una serie de requisitos de seguridad como disponer a bordo de equipos de salvamento y equipos contra incendios, así como medidas laborales o someterse a auditorías, condiciones que por ahora no se exigirán a los particulares que quieran alquilar sus embarcaciones", han manifestado.

De este modo, Més per Menorca ha exigido al Gobierno en funciones que rectifique y anule el decreto que permite alquilar embarcaciones recreativas de uso privado. En este punto, han subrayado que, si no se toman medidas en este sentido, se comprometen a trasladar esta cuestión a las Cortes Generales a través del diputado electo de la coalición Sumar Més, Vicenç Vidal, como ha afirmado el portavoz de Més per Menorca en el Consell Insular, Josep Juaneda.

El portavoz insular ha destacado que "Menorca ya ha superado la capacidad de carga náutica desde hace más de diez años, de modo que no se puede permitir que se alquilen barcas sin ningún tipo de control" y ha añadido que "la barra libre en este asunto atenta contra el medioambiente, contra la seguridad de los bañistas, deportistas náuticos e incluso contra la calidad de Menorca como destino turístico".