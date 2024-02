MÉS per Palma celebra una asamblea estratégica para "reforzar alianzas" y "combatir la dejadez del PP"

Asamblea MÉS per Palma.

Asamblea MÉS per Palma. - MÉS PER PALMA

PALMA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha celebrado este martes una asamblea estratégica con el objetivo de "reforzar alianzas, defender los valores democráticos" y "combatir la dejadez del PP".

Según ha destacado la formación municipal en un comunicado, el encuentro ha servido para reflexionar sobre los retos actuales y para establecer nuevas estrategias que refuercen el compromiso de la formación con la justicia social y ambiental, y los servicios públicos".

La portavoz de MÉS per Palma, Neus Truyol, ha asegurado que esta asamblea les refuerza "para hacer frente a la involución democrática y al abandono que sufre la ciudadanía por parte del gobierno de PP y Vox".

En este sentido, según han remarcado, la asamblea estratégica representa un "hito significativo en el camino hacia la consolidación de un proyecto político progresista en la ciudad".

"Somos conscientes que ante el abandono por parte de PP y Vox de políticas fundamentales en materia de vivienda social, de igualdad o de preservación del territorio y el medio ambiente, existe un grueso importante de personas que está dispuesto a hacer frente a esta involución y trabajar conjuntamente para ofrecer alternativas viables, valientes y eficaces para resolver los principales problemas que sufren los vecinos de Palma", ha declarado Truyol.

Así, ha lamentado que "PP y Vox han dejado claro que si no formas parte de los grupos de poder ni de los grandes intereses económicos no formas parte de sus prioridades", y ha criticado el "negacionismo climático, la renuncia al tranvía, la ampliación del aeropuerto, el no recuerdo de los defensores de la democracia ante el franquismo o la vuelta a la cultura del pelotazo urbanístico".

"MÉS per Palma está al servicio de la gente progresista de esta ciudad para alzar la voz ante los recortes de derechos y para tejer alianzas que ofrezcan una alternativa esperanzadora y solvente", ha concluido la portavoz de la formación en el Ayuntamiento, reivindicando que su "faro" es "mejorar la vida de la gente y proteger el medio ambiente".