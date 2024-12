MÉS per Palma lamenta la "inacción" del PP ante la crisis habitacional y presenta una batería de medidas

La portavoz de MÉS per Palma, Neus Truyol, en una rueda de prensa.

La portavoz de MÉS per Palma, Neus Truyol, en una rueda de prensa. - MÉS PER PALMA

PALMA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha lamentado la "inacción" del PP ante la crisis habitacional y ha presentado una batería de medidas en materia de vivienda, como la declaración de la ciudad como zona tensionada o destinar 40 millones de euros a la compra de viviendas para alquiler social.

"En Palma hay familias en las que todos trabajan pero que no pueden acceder a una vivienda. Esto es inadmisible, el gobierno del PP no se preocupa por los palmesanos", ha criticado la portavoz de MÉS per Palma, Neus Truyol.

Así, según ha señalado la formación en una nota de prensa, los altos precios del alquiler y las viviendas vacías están "obligando a las familias a abandonar Palma o incluso Mallorca para buscar alternativas más asequibles".

Según Truyol, la situación habitacional empeora "mientras el PP prioriza los intereses de los especuladores y abandona las familias que sostienen la economía local". Además, ha criticado que el equipo de gobierno "no sólo no hace nada para pararlo sino que beneficia a los que hacen negocio con la vivienda" y multará a los que viven en caravanas o en la calle.

Los ecosoberanistas han arremetido contra el PP por gobernar "contra los que menos tienen" puesto que, a su parecer, las únicas políticas en vivienda son multar a los que no tienen casa. "No es ninguna casualidad, sino una elección política que nos aboca al desastre social", ha añadido Truyol.

MÉS per Palma ha presentado una batería de propuestas en materia de vivienda, como destinar 40 millones de euros a la compra de viviendas para alquiler social ya que "el PP solo destinará 500.000 euros".

También proponen crear un impuesto para gravar los pisos vacíos para aumentar la oferta y destinar la recaudación a más vivienda pública, así como ceder "inmediatamente" las 43 viviendas que tiene el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) en Camp Redó a familias vulnerables, mientras "el PP no hace nada contra la especulación y mantiene estas viviendas bloqueadas".

Entre otras medidas, reclaman limitar el precio del alquiler declarando Palma municipio tensionado puesto que los 'populares' aprueban alquileres sociales que superan los 900 euros, una cifra "inaccesible" para muchas familias.

"La inacción del PP es un insulto a las familias que trabajan pero que no pueden vivir con dignidad", ha sentenciado Truyol, concluyendo que MÉS hace política para "garantizar un techo a todo el mundo, mientras el PP solo protege los intereses de los especuladores".