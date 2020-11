MÉS pide acuerdos con el "espectro de la izquierda" para los Presupuestos autonómicos y reitera que "con Bauzá no"

El portavoz adjunto de MÉS per Mallorca en el Parlament balear, Josep Ferrà

La formación critica que partidos estatales con representación de las Islas en Madrid no presenten enmiendas a los PGE

PALMA DE MALLORCA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de MÉS per Mallorca en el Parlament, Josep Ferrà, ha explicado este lunes que su formación tiene como prioridad llegar a acuerdos con grupos del "espectro de la izquierda" para sacar adelante los Presupuestos autonómicos de 2021, concretamente con MÉS per Menorca y Gent per Formentera.

En una rueda de prensa en la Cámara balear, Ferrà ha señalado que MÉS estará de acuerdo con aquellas enmiendas "que sean coherentes con la línea del Pacte". "No permitiremos ningún pacto ni acuerdo con un partido que va en contra de los intereses de las Islas, un partido que nació para atacar nuestra lengua, el partido de Bauzá", ha indicado sobre Cs, a la vez que ha recordado que para pactar "con Bauzá no".

Por otro lado, el diputado ha reiterado el rechazo de MÉS a los PGE y ha lamentado que haya partidos estatales con representación de las Islas en Madrid que no hagan enmiendas para mejorar las inversiones en Baleares. "Siempre nos dejan tirados", ha criticado Ferrà, quien ha añadido que estos partidos "no articulan medida alguna para contrarrestar esta infracinanciación" de la comunidad.

En este sentido, ha considerado que Baleares "debe ser un problema político para el Estado", puesto que así el Gobierno "escuchará y dejará de ignorar" al archipiélago. "Solo cuando hay problemas el Estado se gira y negocia", ha indicado.

Por último, Ferrà ha recordado que en el pleno de este martes se debatirá una Proposición No de Ley (PNL) de MÉS per Mallorca para el reconocimiento de la insularidad. Además, ha señalado que, en estos momentos, "no es una prioridad en la agenda de MÉS" el debate sobre la armonización fiscal entre Comunidades Autónomas, un tema sobre el que este martes preguntará Cs en el Parlament a la presidenta del Govern, Francina Armengol.