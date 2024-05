MÉS reclama al Consell que no pague "más de lo que ya han avalado los técnicos" por la sentencia del túnel de Sóller

PALMA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha reclamado este jueves al Consell que no atienda las demandas de la concesionaria del túnel de Sóller y no pague "más de lo que ya han avalado los técnicos" por la indemnización.

El portavoz de MÉS en el Consell, Jaume Alzamora, ha insistido en que la institución dispone de informes que avalan la cantidad ya pagada por el rescate de la infraestructura.

El ecosoberanista ha sostenido que el rescate de 2017, bajo la presidencia de Miquel Ensenyat, "se realizó con todos los informes técnicos favorables". El expediente incorpora una compensación económica ya satisfecha, y desde MÉS inciden en que no se cuestiona en ninguna de las sentencias.

Por ello Alzamora ha exigido al conseller de Territorio, Fernando Rubio, no aceptar las demandas económicas de la empresa y defender el precio pagado inicialmente. "Nos preocupa que el PP actúe una vez más en defensa de la empresa concesionaria que en defensa de la ciudadanía", ha expresado.

El portavoz de MÉS ha relacionado "la construcción del túnel ligada a la corrupción", y "los vínculos del PP", algo que "el tribunal obvió": "Puede ser que los vínculos de la empresa concesionaria con el PP expliquen las declaraciones del conseller Rubio dando por hechas indemnizaciones millonarias sin negociación alguna".

Alzamora también ha lamentado las críticas del PP al rescate, "y que en cambio escondan que durante años el Consell de Mallorca ha tenido que asumir la fórmula de las 'carreteras a la mallorquina' ideadas por Maria Antònia Munar cuando el PP era el responsable de carreteras".

En este sentido, Alzamora ha subrayado que el Consell paga cada año entre 11 y 15 millones de euros a la concesionaria de la carretera de Manacor. "Una obra presupuestada en 145 y por la que pagaremos cerca de 600. Los usuarios no pagan, pero lo hace el Consell", ha advertido.

Además, MÉS ha exigido al Consell que descarte por completo recuperar el peaje. "El pacto PP-Vox no puede utilizar la sentencia para recuperar las fórmulas del pasado; revertir la concesión, no sólo atendía a una demanda histórica sino que ponía fin a un abuso para con los usuarios. El túnel de Sóller era, hasta el momento de su rescate, el más caro del Estado por kilómetro", ha concluido Alzamora.