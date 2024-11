Miguel Pozo, bombero de Mallorca: "Las dimensiones de lo ocurrido son inimaginables hasta que no estás allí"

PALMA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Miguel Pozo, uno de los bomberos que han formado parte del primer destacamento de Bomberos de Mallorca desplazados a la Comunidad Valenciana para ayudar en las tareas de emergencia y asistencia a los afectados por la DANA, y que este viernes, día 8 de noviembre, ha regresado a la isla, ha manifestado que "las dimensiones de lo ocurrido" en Valencia "son inimaginables hasta que no estás allí".

Pozo se ha pronunciado así, en declaraciones a los medios, tras la recepción que el presidente del Consell, Llorenç Galmés, y el director insular de Emergencias, Joan Fornàs, han ofrecido a este primer destacamento de Bomberos de Mallorca, en el Parque de Inca.

Con sus palabras, este bombero ha querido dejar claro que lo que se ve estos días en la televisión, en las redes sociales y demás son "solo una fotografía" pero "las dimensiones de lo ocurrido son inimaginables hasta que no estás allí".

De hecho, ha explicado, "nosotros estábamos alojados en Gandía, como a 80 kilómetros, y, cuando te vas acercando con el coche, son 30 kilómetros de devastación hasta que llegas a la zona cero, donde hemos estado nosotros". "No es un sitio, no es una calle, son pueblos y pueblos y pueblos", ha añadido, asegurando que "es impresionante".

"No basta con una foto, ni con lo que se mueve en las redes sociales", ha subrayado, menos aún cuando "convives con la gente y te van contando sus historias personales de cada uno, que lo han perdido absolutamente todo, y, bueno, pasará tiempo hasta que puedan levantar cabeza", ha añadido.

En este sentido, y preguntado por qué hace falta ahora mismo en las zonas afectadas por la DANA, Pozo ha señalado que "lo que hace falta es absolutamente de todo". Si bien, ha precisado que, desde su punto de vista, "tienen las necesidades básicas cubiertas". "No faltan alimentos, no falta ropa", ha detallado. "Hace falta maquinaria, herramientas para sacar, sobre todo el barro, pero luego cualquier problema profesional de electricidad, fontanería (...) Hacen falta manos, hacen falta profesionales", ha destacado. Pues, "gente que tiene sus negocios allí que se dedica a eso no puede trabajar, no puede ayudar porque lo ha perdido todo también". "O sea, los servicios principales están devastados", ha incidido.

Por otro lado, este bombero se ha referido a como los valencianos han estado "súper agradecidos" de la ayuda que se les ha brindado, poniendo como ejemplo el "detalle" que tuvieron algunos de los vecinos afectados por la DANA que, desde un balcón, pusieron La Balanguera a tope para despedir a los Bomberos de Mallorca. "Fue súper emocionante. Llegamos con aplausos y nos despedimos con aplausos. Ha sido una gratificación a todo el trabajo que hemos desempeñado allí todos estos días", ha manifestado Pozo.

Finalmente, otro ejemplo del agradecimiento de los valencianos ha sido que "un niño ha regalado una camiseta de su equipo de fútbol de Alfafar", a los Bomberos de Mallorca. Hay que señalar que el campo de fútbol de Alfafar "ha quedado destrozado y, en éste, se está haciendo acopio de todos los vehículos siniestrados y de los residuos" recogidos por la DANA. "Se han quedado sin campo de fútbol, no saben cuando lo podrán recuperar y, bueno, fue un detalle por la ayuda", ha valorado Pozo, comentando que esta camiseta "ya está colgada en el parque de Inca". "Es un recuerdo que nos traemos", ha concluido.