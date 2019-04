La ministra de Turismo destaca en Ibiza que el PSOE representa el voto "útil" y "responsable"

Publicado 23/04/2019 22:36:15 CET

IBIZA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Turismo, Reyes Maroto, ha destacado en Ibiza que el PSOE representa el voto "útil" y "responsable" y ha cargado contra las tres derechas "que provocarán un retroceso" en el país en caso de ganar las elecciones.

En un acto con militantes socialistas, Maroto ha contestado a las declaraciones del líder del PP, Pablo Casado, quien en una visita a Ibiza se refirió a la "turismofobia" existente en las Islas. Según la ministra, no existe dicha "turismofobia", acusando al popular de no tener "ni idea" de lo que pasa en Ibiza o en Baleares.

"Viene con un guión de las mentiras. No tiene discurso, está descafeinado y no sabe a dónde ir", ha dicho Maroto, desmintiendo afirmaciones lanzadas por Casado, como que con el PSOE se está destruyendo empleo.

Maroto ha repasado la labor del Gobierno de Sánchez en estos diez meses, explicando que, en temas turísticos, el anterior Ejecutivo no tenía ningún tipo de política.

La ministra ha desmentido que los socialistas realicen una campaña "plana", sino que es una "campaña de la ilusión, de las verdades" y, en diez meses, "ha habido grandes avances". Asimismo, ha considerado que sólo el PSOE ha hecho del feminismo una "seña de libertad e igualdad y habrá muchos retrocesos si consiguen gobernar las derechas".

Entre otros compromisos, la ministra ha recordado que, en caso de gobernar, destinarán en sus presupuestos 10 millones para Baleares para reconvertir zonas turísticas maduras.

La socialista ha defendido también que el PSOE no tiene "ningún problema con las lenguas" ya que "enriquecen la cultura y forma de ser" y ha reiterado que son un partido que dialoga "y no sólo con Cataluña" Entre otras cosas, ha defendido además la importancia del Senado afirmando que "hay que recuperar su dignidad" y ha reiterado que votar al PSOE es "una garantía", asegurando que no necesitan "crispar" a la gente.

ARMENGOL DICE QUE LA DERECHA BUSCA "EL VOTO DEL ODIO"

Por su parte, la presidenta del Govern y candidata socialista a la reelección, Francina Armengol, ha asegurado que las políticas de las derechas "han creado un país lleno de desigualdades", asegurando además que "no se pueden consentir" las comparaciones de las mujeres con los neandertales, tal y como ha hecho candidatos del PP.

Según ha declarado en el acto de Ibiza, es necesario un presidente "que no se dedique a buscar el voto del odio como hace la derecha".