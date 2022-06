Mir cree "incuestionable" que la actuación en S'Estany des Peix ha permitido disminuir impactos en la zona

FORMENTERA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Medio Ambiente y Territorio, Miquel Mir, ha considerado "indiscutible" que el proyecto que ha contemplado la instalación de una pasarela en S'Estany des Peix, en Formentera, ha supuesto una disminución exponencial y una ordenación del impacto ambiental en este enclave natural.

Así ha contestado Mir en el Parlament a la pregunta de la diputada del PP, Tania Marí, sobre la pasarela de hormigón instalada en el espacio protegido de S'Estany des Peix, en Formentera.

Mir ha asegurado conocer y entender el debate social surgido en relación a esta actuación, aunque ha considerado que se ha dado "un paso de gigante" porque, por primera vez, existe un proyecto de reordenación en el estanque, situado en un parque natural protegido.

"No ha hecho referencia a la situación previa, al caos que había en S'Estany des Peix, a las más de 500 embarcaciones fondeadas o a los muertos ilegales", ha insistido el conseller. "No veo honesto ni oportuno no reflejar la realidad cronológica del proyecto", ha reiterado Mir.

Marí ha recordado que el Consell anunció hace años sus intenciones de proteger este enclave instalando elementos que "no coinciden con el proyecto presentado", como son bloques de hormigón de 3.000 kilos de peso y la "impactante" pasarela.

Mir ha asegurado que el Govern ha acompañado al Consell en esta actuación, elaborando la evaluación medioambiental preceptiva. También ha recordado que estas actuaciones tienen como objetivo la regulación y ordenación de los fondeos en la laguna, por lo que opinión al respecto es favorable.

La diputada ha recordado que los vecinos se preguntan por la pasarela de bajo impacto o los anclajes ecológicos que debían colocarse en la zona y ha preguntado si Medio Ambiente va a sancionar a los responsables de "este despropósito o va a mirar hacia otro lado".

"Los ciudadanos merecen unas explicaciones sinceras, transparentes", ha insistido Marí al cuestionarse quién cambió el proyecto inicial.