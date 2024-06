Miriam Tirado: "Venimos de casi un analfabetismo emocional muy potente a nivel social, pero estamos mejorando"

PALMA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consultora en crianza consciente y periodista Miriam Tirado defiende la necesidad de cuidar la salud emocional de las personas y avisa que "empezar en la infancia es fundamental", advirtiendo también de un "casi analfabetismo emocional muy potente a nivel social" como precedente que, con todo, está mejorando.

Así se expresa en una entrevista a Europa Press la autora de 'Tengo un volcán', 'Tengo un volcán y no puedo respirar' o 'Yo Primero' --su último libro--, en el marco de su visita a Mallorca, este fin de semana, cuando protagonizará la conferencia 'Sentir' y estará presente en la Fira del Llibre que se celebra en la isla.

"En la mayoría de colegios no se hablaba de emociones y ahora diría que no hay casi ninguno donde no tengan un papel importante. Se hará mejor o peor; es normal, porque venimos de casi un analfabetismo emocional muy potente a nivel social", declara la experta durante la entrevista.

En esta línea, incide en la importancia de la gestión emocional, tanto en el ámbito familiar como en el educativo y social, y en el hecho de que, antes, este tipo de cuestiones no se abordaban como ahora. "No se hablaba de emociones", reflexiona, aplaudiendo, sin embargo, una mejoría al respecto.

De hecho, cree que la educación emocional "cada vez tiene más importancia", algo que califica de "genial", deteniéndose especialmente en el paso de la pandemia, que evidenció, bajo su juicio, lo falta que estaba la sociedad en cuanto a gestión de sentimientos y emociones.

"Hubo un montón de gente que no supo qué hacer con todas las emociones que sintió y esto, luego, ha pasado una factura muy importante a todos los niveles, también a nivel de salud pública". Por tanto, "cuidar de la salud emocional de las personas y empezar en la infancia es fundamental", reitera la experta.

Preguntada por el papel educador de las familias y las escuelas en esta gestión de las emociones entre los más pequeños, Tirado insiste en que "educa todo". "Educa obviamente la familia y el espacio escolar, porque pasan ahí muchas horas, y educa la sociedad en su conjunto".

En este sentido, añade, es "muy importante" que la familia vea en el acompañamiento emocional algo imprescindible para que sus hijos tengan "una sana autoestima, una buena seguridad en sí mismos y también una salud emocional que les vendrá muy bien, no solo cuando son pequeños, sino a medida que vayan creciendo y también en la fase adulta".

"Pero también la escuela es muy importante para que todo esto esté en el punto de mira", incide la experta, quien celebra que, "por suerte", está "cada vez más" implicada en este sentido. "Hemos avanzado un montón", compara.

LA AYUDA DE LOS CUENTOS

Preguntada por cómo enfocar una conversación sobre educación emocional con los más pequeños, Tirado, que trabaja con las editoriales Penguin y Carambuco, matiza que los cuentos "ayudan muchísimo".

Reconoce, en este sentido, que hablar de emociones puede ser, a veces, complicado con los niños y por ello los cuentos se convierten en "una herramienta brutal para estos temas".

"Les ayuda mucho, porque un niño sí se siente identificado con una historia o con un hecho que le ocurre al protagonista, y a través de esa identificación comprende cosas de sí mismo. Y cuando comprende lo que le ocurre a través de una historia que ha visto, puede también comunicarlo al adulto", explica Tirado, quien resalta que "nada ayuda más con el tema emocional que hablar de ello".

Con todo, admite que no existe una fórmula concreta que funcione con todos los niños a la hora de guiar una conversación sobre educación emocional. Es algo, según agrega, que dependerá mucho del niño, su edad o la madurez que presenta.

"Si tuviera que dar un consejo a los padres sería que busquen la conexión, conectar con su hijo, y esto significa entenderle, estar muy presente. No podemos estar pensando en otras cosas o mirando el móvil", insiste la experta.

Para concluir, sostiene también que la tarea de los padres es estar informados para poder conectar con el menor, saber cómo está, qué le pasa y cómo ayudarle. "A veces se ponen más expectativas a la infancia que no concuerdan con la edad que tiene el niño", avisa Tirado.

ACTOS EN MALLORCA

Sobre la conferencia 'Sentir', que impartirá este viernes en la sala Espai 36, ubicada en Sant Llorenç des Cardassar, a las 18.00 horas, la experta profundizará en el acompañamiento de las emociones de los hijos, "tengan la edad que tengan", aunque, según destaca, es una charla que "va dirigida a cualquier persona, tenga hijos o no".

Cabe resaltar que, al día siguiente, de 10.30 a 13.30 horas, la autora estará también presente en la Fira del Llibre de Palma, que se celebra en el Passeig des Born hasta el domingo.