Muere un hombre en una finca agrícola de Bunyola al volcar el tractor que conducía

Un agente de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

PALMA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 45 años de edad ha fallecido este sábado en una finca de Bunyola, después de sufrir un accidente en el tractor con el que trabajaba.

El accidente laboral se habría producido alrededor de las 10.30, en un momento dado de la labores de labranza un objeto voladizo le ha golpeado en la cabeza, el hombre ha perdido el control del vehículo y después se ha volteado sobre el terreno, según ha avanzado el periódico 'Última Hora' y ha confirmado la Guardia Civil a Europa Press.

Hasta allí se han desplazado los servicios de emergencias aunque no han podido hacer nada por salvarle la vida, puesto que el operario ha muerto en el acto. La Policía Judicial del Instituto Armado se habría hecho cargo de la investigación para esclarecer los hechos.