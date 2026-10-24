Una mujer pasa la noche en el hospital tras resultar herida en las cargas policiales contra los manifestantes en Maó

Archivo - Varias personas en la entrada del Hospital Mateu Orfila de Menorca,en Mahón. - Adrià Riudavets - Europa Press - Archivo

PALMA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las cargas policiales producidas la noche del viernes para disolver la protesta contra la presencia en Maó del líder de Vox, Santiago Abascal, se ha saldado con una persona hospitalizada.

Se trata de una mujer de 32 años que resultó herida durante los incidentes y que fue trasladada a las urgencias del Hospital Mateu Orfila, ha informado el Área de Salud de Menorca. Fue atendida por policontusiones y esta mañana, sobre las 10.00 horas, ha recibido el alta hospitalaria.

La Policía Nacional tuvo que cargar contra los entre 200 y 300 manifestantes que se habían concentrado para protestar contra la presencia del líder de Vox.

Al finalizar el acto, y ante la necesidad de desalojar la zona, los agentes decidieron cargar contra los manifestantes que se agolpaban en las inmediaciones de la plaza en la que se ha celebrado el acto político, según confirmaron a Europa Press fuentes policiales. Ninguna persona fue detenida.