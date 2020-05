Los núcleos de Marratxí quedan fuera de las restricciones horarias de paseos al tener menos de 5.000 habitantes

PALMA DE MALLORCA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

Los núcleos de Marratxí, al tener menos de 5.000 habitantes, quedan exentos de la obligación de respetar las franjas horarias para paseos y la práctica deportiva no profesional durante la desescalada por la pandemia del coronavirus.

Después de la consulta realizada por el consistorio a la Delegación del Gobierno, la totalidad de los 23 cascos urbanos que conforman el municipio de Marratxí quedan exentos de cumplir las franjas horarias para los paseos y la práctica de deporte individual, establecidas por el Gobierno central por el decreto del Estado de Alarma.

La población podrá salir respetando la franja principal de las 6.00 a las 23.00 horas para a pasear con los pequeños, los mayores y población de riesgo en la hora que se desee. Asimismo, se podrá practicar deporte de manera individual dentro de este tramo horario, siempre respetando las recomendaciones para prevenir el contagio.

Para los paseos, los ciudadanos no pueden alejarse más de un kilómetro de la vivienda ni se puede permanecer más de una hora. Para la práctica del deporte, no hay límite de tiempo, pero no se puede salir del municipio.