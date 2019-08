La OCB pide el vídeo del control por el que pasó la empleada del Aeropuerto que denunció discriminación lingüística

Publicado 02/08/2019 13:21:40 CET

Paula Rotger: "No pensaba que por darle las gracias a un agente de la Guardia Civil me iba a pasar todo esto" La OCB se ofrece a hacer una campaña con la Guardia Civil y la Policía Nacional para defender los derechos lingüísticos en Baleares

La Obra Cultural Balear (OCB) ha pedido a Aena la publicación del vídeo del control de seguridad por el que pasó Paula Rotger, la empleada del Aeropuerto de Palma que ha denunciado un caso de discriminación lingüística por parte de un guardia civil ya que están convencidos de que se respaldará su versión.

En una rueda junto a la afectada, el presidente de la OCB, Josep de Luis, se ha ofrecido también para realizar una campaña conjunta con la Guardia Civil y la Policía Nacional para defender los derechos lingüísticos de los ciudadanos de Baleares.

Por su parte, Rotger ha asegurado que "no pensaba que por darle las gracias a un agente de la Guardia Civil me iba a pasar todo esto". Además, ha pedido "valentía" para que se reconozca qué pasó realmente.

LA DENUNCIA

Cabe recordar que Rotger denunció que un agente le impidió el paso por hablar catalán y que le exigió que se dirigiera a ella en castellano. Sin embargo, la Guardia Civil asegura que la mujer ha sido sancionada por incumplir las normas de seguridad aérea y saltarse un control de accesos en la instalación aeroportuaria.

En concreto, Rotger presentó una denuncia el pasado junio contra un agente de la Guardia Civil del control de seguridad por un presunto caso de discriminación lingüística. Aseguró que después de pasar un control, se despidió en catalán dando las gracias, que el guardia civil se "exaltó mucho" y que le dijo que "al agente de la autoridad se le habla español o no se entra".

La mujer explicó en la denuncia que contestó que tenía derecho a hablar el idioma que quisiera. "Él me dice que español o no entro, así que no me deja pasar y se inventa que no he pasado el control de seguridad como excusa", indicaba. La denunciante subrayó que pasó el arco todas las veces que se le requirió y que no accedió a su zona hasta que se lo permitieron.