Oleada de robos en vehículos en Palma: la baliza es el botín más preciado por los ladrones

Archivo - Imagen de la nueva baliza de tráfico - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

PALMA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La asociación vecinal Flipau amb Pere Garau ha alertado de una oleda de robos en Pere Garau y en toda Palma dentro de vehículos con las balizas de señalización como principal objetivo.

En un comunicado, la plataforma vecinal ha hecho un llamamiento a extremar las precauciones y ha alertado de que la problemática está afectando especialmente a las clases trabajadoras, que no pueden permitirse el coste de una plaza de aparcamiento.

Flipau amb Pere Garau ha recomendado no dejar objetos a la vista, anotar y conservar los números de geolocalización de las balizas, dejar la guantera abierta y vacía y denunciar cualquier incidente ante la Policía Local.

Instan igualmente a no adquirir balizas de segunda mano ya que puede caerse en un delito de recaptación si se trata de un objeto robado.

La asociación vecinal ha solicitado que se refuerce la vigilancia por parte de la Policía.