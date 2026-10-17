Organizaciones sociales constituyen un comité de huelga en Eivissa para preparar el paro general del 11 de noviembre

Archivo - Decenas de personas durante una manifestación por la vivienda en Eivissa. - Germán Lama - Europa Press - Archivo

EIVISSA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El comité de huelga de Eivissa ha celebrado este viernes su primera reunión para empezar a organizar la huelga general del próximo 11 de noviembre.

La reunión ha sido impulsada por el Sindicat de Llogateres d'Eivissa y Formentera, UGT, CCOO, STEI y Col·lectiva Les Invisibles con el objetivo de coordinar las acciones conjuntas y los próximos pasos para avanzar hacia la huelga general, junto con el resto de organizaciones del Estado.

El primer encuentro ha servido para establecer el calendario de acciones, los mecanismos de coordinación y las demandas clave de las organizaciones de la isla, como son "garantizar el derecho a la vivienda a través de la bajada drástica de los alquileres, asegurar la estabilidad residencial y acabar con los desahucios".

Asimismo, han reclamado la adopción de medidas fiscales que penalicen la especulación inmobiliaria y la acumulación de viviendas, junto con un incremento del parque de vivienda pública a través de la movilización de pisos vacíos, la recuperación de las viviendas de protección oficial que han acabado en el mercado libre y la construcción nuevos inmuebles.

El comité también ha censurado el "acoso" y a la "violencia" contra las personas que defienden el derecho a la vivienda. Entre sus demandas se encuentra el rechazo a la "violencia policial", la prohibición de las empresas de desokupación que desarrollan actividades de "acoso y coacción" --incluidas aquellas que emplean métodos de carácter "paramilitar"--, la lucha contra el "racismo inmobiliario" y la prohibición del uso turístico de las viviendas.

A las organizaciones impulsoras se han sumado varias asociaciones y colectivos sociales y desde el comité se espera que en los próximos días se adhieran más.

El comité de huelga ha valorado la implicación de las organizaciones que participan de la convocatoria y trabajará en la coordinación de las entidades participantes y en la preparación de las acciones previstas para el 11 de noviembre.

Desde Eivissa y Formentera, el comité ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que se informe sobre las reivindicaciones de la convocatoria y participe en la jornada de huelga general.