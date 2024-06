La Orquesta Sinfónica de Baleares comienza esta semana el Festival Bellver 2024 con una Gala Lírica

PALMA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica de Baleares (OSIB) comenzará esta semana, concretamente el viernes, 14 de junio, el Festival Bellver 2024, con una Gala Lírica.

En una nota de prensa, la Orquesta Sinfónica de Baleares ha informado que será la encargada de iniciar el Festival Bellver 2024, el viernes 14 de junio, a las 21.30 horas.

Para el inicio de esta nueva edición, la OSIB ofrecerá una Gala Lírica con los ganadores del concurso del Festival de Salzburgo con la dirección de Pablo Mielgo.

Las entradas para la Gala Lírica de la Orquesta Sinfónica de Baleares ya están a la venta y se pueden comprar a través de la página web de la OSIB.

Para esta primera velada, el público podrá disfrutar de algunas de las arias más relevantes como 'Ah, perdona; Parto, parto' (La clemenza di Tito); 'Il mio tesoro' (Don Giovanni, aria); 'Cinque, dieci, venti' (Las bodas de Fígaro, dueto); 'Se vuol ballare' (Las bodas de Fígaro, aria); 'Soave sia il vento' (Cosí fan tutte, trío); 'Ah, per sempre' (Puritani, aria) de V. Bellini; 'Oh, luce di quest'anima' (Linda di Chamounix, aria); 'Cruda funesta smania' (Lucia di Lammermoor, aria); 'Quanto amore' (Elixir de amor, dueto) de G. Donizetti; 'Oh, mio babbino caro' de G. Puccini; 'O blonde Cérès' (Les Troyens, aria) de H. Berlioz; 'Les oiseaux dans la Charmille', de J. Offenbach entre otros.

La OSIB contará además para esta primera Gala con los ganadores del concurso del Festival de Salzburgo: Aitana Sanz Pérez (soprano); Lilit Davtyan (soprano); Anita Monserrat (mezzo); Seungwoo Simon Yang (tenor); Matteo Guerze (barítono) y Liam James Karai (bajo).

El Festival Bellver de 2024 ofrece una variedad de altísima calidad artística para todos los públicos, ha valorado la Sinfónica, destacando que éste incluye nombres de primer nivel y colaboraciones con instituciones internacionales.

Este será, por tanto, ha añadido, el primer concierto de un verano cargado de música donde la Sinfónica se sitúa, una vez más, como el principal referente cultural de las Islas, no solo para el público en el Castillo de Bellver, sino como una imagen de Baleares en el mundo.