El padre de la niña fallecida tras ser atropellada agradece al pueblo de Llubí su apoyo "en momentos tan duros"

El Consistorio ha decretado, desde el jueves, tres días de luto



PALMA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El padre de la niña de 4 años fallecida en el hospital tras ser atropellada, cuando iba en bici con su madre --esta última en estado crítico actualmente--, por una conductora que dio positivo en drogas ha agradecido públicamente al Ayuntamiento de Llubí y al pueblo su apoyo en "momentos tan duros".

"No tengo palabras para agradecer todo el apoyo del pueblo y del Ayuntamiento. Sé que mi pequeña está a mi lado, dándome fuerzas en cada paso que doy y me lleva de la mano para poder ver este hermoso gesto del pueblo que, en tan poco tiempo, me ha dado todo este cariño que ellas se ganaron", ha expresado el hombre en un mensaje publicado en redes sociales del Consistorio.

El varón ha insistido en agradecer "de todo corazón" a todas las personas que le han enviado mensajes y al colegio por el acto que ha organizado en homenaje a la pequeña.

También ha dedicado palabras de agradecimiento a los maestros, directivos y a cada niño que acompañó a su hija "en este corto camino", así como a sus compañeros de trabajo.

"No tengo más palabras para deciros. Nunca olvidaré cómo me ha tratado el pueblo de Llubí. Gracias de todo corazón", ha finalizado.

Cabe recordar que el Ayuntamiento también publicó un comunicado lamentando "profundamente" el fallecimiento de la niña y se puso a disposición de la familia y del centro "en todo lo que necesiten".

Igualmente, decretó tres días de luto --desde este pasado jueves--, anunciando que izarían las banderas a media asta y que se suspenderían todos los actos oficiales previstos durante los tres días mencionados.