Palma entrega los premios de fidelidad al transporte público

PALMA DE MALLORCA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha entregado este jueves los Premios a la Fidelidad al Transporte Público que reconocen el compromiso de los ciudadanos con esta modalidad para moverse con la ciudad con bicicletas y abonos gratuitos.

El alcalde de Palma, José Hila, el director general de Movilidad, Jaume Mateu; el gerente del Consorcio de Transportes de Mallorca, Marteen Johanes van Bemmelen; el gerente de la SMAP, Pedro Manera; y la directora general de Movilidad, Irene Nombela, han entregado los premios de las diferentes categorías.

Este año han premiado a las personas que más han usado el transporte público en diferentes modalidades durante los meses previos a la declaración del estado de alarma.

Los premios son el acto central de la Semana Europea de la Movilidad y que este año tiene como protagonista al peatón con el lema 'Zero emissions for all' y que pretende no solo ayudar a concienciar a la sociedad sino también reivindicar un modelo de ciudad en el que el peatón recupere más espacio en detrimento del coche.

Hila ha resaltado que los vecinos que por diferentes motivos optan por el bus o Bicipalma dan un "auténtico sentido" al servicio y ha recordado que durante el estado de alarma ha descendido el uso del transporte público por lo que ha trasladado a estos ciudadanos un agradecimiento especial.

PREMIOS EMT

Se premia a los titulares de tarjeta ciudadana que han realizado más viajes entre septiembre de 2019 y marzo de 2020.

- Categoría absoluta: Eulàlia Romero Marte (un año de abono gratis por haber realizado 1529 viajes).

- Menores I menores gratuitos: Yesira Traore Márquez (una bicicleta por haber realizado 791 viajes). Naira de Hornos Fernández (una bicicleta por haber realizado 799 viajes).

- Estudiantes/universitarios: Manpreet Kaur (un año de abono gratis por haber realizado 794 viajes). Nicoletta Ronca (un año de abono gratis por haber realizado 791 viajes).

- Pensionistas: Juan Carlos Mallero Fernández (un año de abono gratis por haber realizado 1691). Jose Ortiz Martín (un año de abono gratis por haber realizado 72 viajes).

BICIPALMA

Se premia a Jesús Guardiola, el usuario que más trayectos ha realizado (1.073) entre el 1 de septiembre de 2019 y el 31 de agosto de 2020.

TRANSPORTE INTERURBANO

Se premia a los ciudadanos que más han viajado entre el 1 de enero y el 14 de marzo: Cristina Medina Picado (viajes gratis hasta final de año por haber realizado 214 trayectos), Alex David Elías Fernández (viajes gratis hasta final de año por haber realizado 211 trayectos), Joan Barceló Sampol (viajes gratis hasta final de año por haber realizado 133 trayectos), Elisabeth Valladares Hernández (viajes gratis hasta final de año por haber realizado 114 trayectos), Sonia Cortés Carrascal (viajes gratis hasta final de año por haber realizado 107 trayectos).

Además, por el uso de la bicicleta en el TIB, Xiaoyuan Li (viajes gratis hasta final de año por haber realizado 44 trayectos) y Alicia Maria Ilinca (una licencia como premio por haber realizado 110 trayectos).