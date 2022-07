El Parlament acogerá el martes la comparecencia de Patricia Gómez para explicar la situación sanitaria en Baleares

PALMA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Parlament balear acogerá el próximo martes, día 12 de julio, a partir de las 13.00 horas, la comparecencia de la consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, a petición de los diputados del PP, en la Comisión de Salud, para explicar la situación sanitaria en Baleares.

El portavoz parlamentario del PP, Antoni Costa, ha agradecido que la consellera Patricia Gómez, haya aceptado la petición de comparecer anunciada por la presidenta del PP balear, Marga Prohens, recordando que "la ciudadanía lleva semanas escuchando a sanitarios advirtiendo de un verano caliente en la sanidad por la falta de gestión y planificación".

Sin embargo, el 'popular' ha considerado que la presidenta del Govern, Francina Armengol, se esconde detrás de los consellers de su ejecutivo".

Al paso de esta afirmación ha salido la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Pilar Costa, quien ha afirmado que "el PP no puede hablar de que Armengol esconde o quiere cerrar el Parlament a la oposición en el periodo extraordinario de sesiones, cuando los socialistas votaron a favor de la comparecencia de la consellera Gómez, a petición precisamente de los 'populares'".

"Armengol no quiere hablar del estado de la sanidad, como tampoco quiere hacerlo de bajar impuestos o de la protección de menores tuteladas víctimas de explotación sexual", ha reiterado el portavoz 'popular', censurando que "la presidenta vuelve a la estrategia de negarse a dar cualquier tipo de explicación y evitar el control de este Parlament".

Hay que recordar que este viernes la Junta de Portavoces votó la solicitud de comparecencia urgente la presidenta Armengol por los casos de explotación sexual de menores tuteladas, presentada por el Grupo Popular y Vox-Actúa Baleares. La petición, sin embargo, no prosperó. Los diputados del PSIB-PSOE, MÉS per Mallorca y Unidas Podemos y votaron en contra. El Grupo liberal Ciudadanos se abstuvo.

También la coordinadora autonómica de Ciudadanos (Cs) Baleares y portavoz parlamentaria, Patricia Guasp, ha valorado la comparecencia de la consellera de Salud y Consumo el próximo martes en el Parlament para dar explicaciones del "colapso absoluto de la Atención Primaria y de la desmantelación que ha hecho el Govern durante el Covid y que se está manteniendo en los centros de salud". "La sanidad balear hace aguas y el Govern sigue sin hacer nada", ha lamentado.

Si bien, Guasp ha reconocido que hubiera preferido votar la comparecencia de la presidenta Francina Armengol para que diera explicaciones del "colapso absoluto de la Atención Primaria y de la desmantelación que ha hecho el Govern durante el Covid y que se está manteniendo en los centros de salud". "La sanidad balear hace aguas y el Govern sigue sin hacer nada", ha lamentado.

También, ha añadido, hubiera querido votar la comparecencia del gerente del Hospital Universitario de Son Espases para que diera explicaciones por la "carencia crónica" de personal y de recursos, así como por su "pésima gestión". "A día de hoy, faltan 350 médicos de familia y 440 médicos hospitalarios", ha indicado Guasp, quien ha criticado que "el Govern sigue sin aprender de la experiencia y eso se traduce en falta de previsión y planificación".

Ante esta situación, ha reiterado la necesidad de un plus de insularidad actualizado. Además, ha vuelto a pedir al Govern que ponga en marcha un plan de choque urgente con una reestructuración horaria y del personal, así como un plan de fidelización de los profesionales sanitarios. Finalmente, ha solicitado que se elabore un plan para que los médicos sénior de la comunidad, que se encuentren en buen estado de salud, "puedan retrasar su jubilación" con el fin de "dar salida a la falta de sanitarios".

GÓMEZ HA ADMITIDO ESTA SEMANA "MUCHA PRESIÓN" EN URGENCIAS SANITARIAS

Durante la comparecencia, la consellera deberá dar explicaciones de la actual situación sanitaria en Baleares, tras que sindicatos censuraran esta semana "la situación insostenible" en las urgencias del Hospital Universitario de Son Espases. También, después de que estos hayan criticado la falta de profesionales y reclamado una estrategia para captarlos y fidelizarlos basada en la retribución.

Sobre esta situación fue preguntada la consellera Patricia Gómez, este miércoles, en los Desayunos Socio-Sanitarios de Europa Press, donde admitió que la atención en las urgencias de los centros sanitarios de Baleares tienen "mucha presión". Un hecho que atribuyó al aumento de pacientes por la llegada de población flotante y el aumento de casos COVID.

En este sentido, aseveró no saber "cómo explicar" a la población, que "muchas veces el médico no está porque es positivo en COVID". "La sensación que tengo es que es mi problema, pero no podemos huir de la realidad. La pandemia afecta directamente a los profesionales e inevitablemente las urgencias se ven afectadas", recalcó.

Así mismo, señaló que, a pesar de que pueda existir la percepción social de que las administraciones públicas han relajado las medidas contra la COVID-19 de forma excesiva, desde el Govern nunca se ha bajado "la guardia".

Finalmente, en los Desayunos Socio-Sanitarios de Europa Press, Gómez también negó que el catalán haya sido un problema para los sanitarios en Baleares. "Ningún profesional ha dejado de venir o se ha ido por la exigencia del catalán", subrayó.