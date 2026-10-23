El Parlament debatirá 162 propuestas de resolución: desde un complemento a las pensiones hasta la 'prioridad nacional'

El Diputado en el Parlamento de las Islas Baleares por el PSIB, Iago Negueruela, interviene durante la segunda jornada del Debate de Política General de Baleares, en el Parlament Balear, a 21 de octubre de 2026. - Javier Fernández - Europa Press

PALMA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlament debatirá un total de 162 propuestas de resolución derivadas del Debate de Política General, que incluyen iniciativas que van desde la aprobación de un complemento autonómico a las pensiones hasta la implementación de nuevas medidas que fomenten la 'prioridad nacional' en el acceso a vivienda pública.

El PP, como grupo parlamentario más numeroso, ha sido el que más iniciativas ha registrado, 60, seguido del PSIB (46), Vox (20), MÉS per Mallorca (18), Més per Menorca (9), Unidas Podemos (5) y el diputado por Formentera, Llorenç Córdoba (4).

Una vez recabadas todas las propuestas de resolución, cuyo plazo de presentación finalizaba este viernes, ahora deberán ser debatidas en un pleno específico que arrancará sobre las 14.30 horas del próximo martes, después del ordinario, y que se prevé que dure alrededor de dos horas.

EL PP AVALA AL GOVERN

Las propuestas presentadas por el PP, como ha venido siendo habitual a lo largo de esta legislatura, pretenden avalar la gestión llevada a cabo por el Govern y su presidenta, la 'popular' Marga Prohens.

Destacan, entre otras cuestiones, la buena gestión de las emergencias derivadas de los fenómenos meteorológicos extremos, su política fiscal "orientada a reducir la carga tributaria de las familias y las rentas medias y bajas", las ayudas a los sectores económicos más afectados por la guerra en Oriente Medio o sus políticas en materia de educación, sanidad, dependencia y vivienda.

También animan al Govern a seguir desarrollando medidas como la formación de los policías locales, la red de atención a víctimas de violencia machista o sexual, la Unidad Aceleradora de Proyectos Estratégicos o los planes de Industria y de Transición Energética y Climática, la contención turística, la lucha contra la oferta ilegal y las inversiones en el ciclo del agua.

Además, apoyan algunas de las iniciativas anunciadas por Prohens durante el Debate de Política General como la de destinar fondos del impuesto de turismo sostenible (ITS) a políticas de vivienda. ampliar las frecuencias y horarios del servicio ferroviario o ampliar las deducciones fiscales a jóvenes para la compra de vivienda.

Otras propuestas van dirigidas a rechazar algunas políticas impulsadas por el Gobierno de España, como la reforma del sistema de financiación autonómico o la regularización extraordinaria de personas migrantes.

EL PSIB CON LAS PENSIONES

Por parte del PSIB, una de sus propuestas más destacadas es la que pide que el pleno tome en consideración la iniciativa legislativa popular (ILP) que plantea la creación de un complemento para los pensionistas que perciben una cantidad inferior al salario mínimo interprofesional (SMI).

En esa línea, los socialistas buscarán el apoyo de la Cámara para reconocer que el actual sistema de pensiones está "basado en la solidaridad intergeneracional" y rechazar "cualquier recorte presente o futuro o cualquier sustitución por sistemas privados". También pedirán al Gobierno que mantenga el crecimiento de las pensiones, como mínimo, al mismo ritmo que lo hace el IPC.

En materia de vivienda, el PSIB volverá a poner sobre la mesa la posibilidad de declarar Baleares como zona con el mercado residencial tensionado para permitir que los ayuntamientos puedan aplicar topes a los precios del alquiler.

También reclamarán la construcción "inmediata" de vivienda social, el uso del derecho de tanteo y retracto y la expropiación temporal de uso de las viviendas propiedad de grandes tenedores para "ampliar rápidamente" el parque público.

Al entender que "muchas veces quienes más sufren el problema de la vivienda", los socialistas plantean líneas de ayudas específicas y de emergencia para mujeres víctimas de violencia machista y colectivos vulnerables.

En materia turística proponen medidas para fijar un límite al número de visitantes, decrecer el número de plazas turísticas, eliminar el alquiler vacacional en edificios plurifamiliares de forma progresiva, aumentar el ITS, crear un impuesto sobre los 'rent a car' y aumentar el canon del agua a los grandes consumidores.

El PSIB también plantea medidas para "recuperar" la calidad del transporte público, revertir el "deterioro" del sistema sanitario público, impulsar nuevas infraestructuras tanto sanitarias como de servicios a la dependencia, crear más plazas educativas públicas, implementar un plan de climatización escolar, para reducir la sobreexplotación de los acuíferos.

LA 'PRIORIDAD NACIONAL' DE VOX

Entre las 20 propuestas de Vox, con las que pretenden "responder a problemas muy concretos", destacan bonificar el 100% de los impuestos de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados en la adquisición de la primera vivienda habitual o eliminar el IVA para la vivienda nueva.

Los de Santiago Abascal también proponen extender la deducción autonómica por alquiler a todos los inquilinos que acrediten al menos cinco años de residencia legal en Baleares o limitar y gravar de forma específica la compra de vivienda que no vaya a ser residencia habitual por parte de no residentes en la Unión Europea, medidas que enmarcan en su concepto de 'prioridad nacional'.

Además, ponen sobre la mesa la garantía de asistencia jurídica gratuita para los afectados por la okupación y el desalojo de los okupas en un plazo máximo de 24 horas.

En materia fiscal, defienden ajustar la tarifa autonómica del IRPF a la inflación de Baleares en 2027, reducir el gasto político "superfluo" y de organismos "duplicados o innecesarios", suprimir el ITS y rechazar los impuestos sobre la entrada o circulación de vehículos en las islas.

En sanidad, la formación propone una auditoría de las listas de espera y un plan de choque con el objetivo de alcanzar demoras máximas de 30 días para intervenciones quirúrgicas y 15 días para consultas con especialista, y en seguridad creen necesario ampliar las plantillas de las policías locales e incrementar el número de sistemas de videovigilancia.

En el campo de la migración, Vox reclama la aplicación de "devoluciones y expulsiones" o la creación de una operación específica de Frontex en la ruta argelina. En el de la lengua, que el catalán "sea un mérito y no un requisito" para acceder a un puesto de trabajo en las administraciones públicas y mantener el plan de libre elección de lengua en los centros educativos.

MÉS INSISTE EN LIMITAR LA COMPRA DE VIVIENDA

Entre las propuestas de MÉS per Mallorca, una de las cuales ha sido redactada por Mallorca Nova, destaca la insistencia en la necesidad de limitar la compra de vivienda a personas no residentes en Baleares o la expropiación del uso temporal de las viviendas de grandes tenedores.

También pide que se ponga en marcha la ILP para complementar las pensiones más bajas, la creación de un salario mínimo y de un IVA autonómico o un tope a los precios de los carburantes.

En materia turística, los ecosoberanistas reclaman un plan a diez años vista para reducir a 13 millones los visitantes anuales y destinar 120 millones de euros anuales del ITS a la diversificación económica. Además, rechazan la ampliación de la capacidad de los aeropuertos del archipiélago prevista por Aena.

Asimismo, incluyen medidas relacionadas con la defensa del catalán, los derechos de las personas migrantes, la reducción de las listas de espera en la sanidad o la preservación de los recursos hídricos.

A todos estos planteamientos se le sumarán los de Més per Menorca, como implementar un sistema para que los residentes tengan prioridad en el acceso a la vivienda; Unidas Podemos, como distribuir de manera equilibrada entre las cuatro islas a los menores migrantes tutelados por los consells; o de Llorenç Córdoba, como compensar los sobrecostes derivados de la triple insularidad de Formentera.