El Parlament insta a asegurar la atención presencial en bancos, empresas de suministros básicos y administración

PALMA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Hacienda del Parlament ha aprobado este martes una iniciativa de Unidas Podemos que pide asegurar la atención presencial en la administración pública, bancos, empresas de suministros básicos y empresas que presten servicios esenciales a la ciudadanía que así lo solicite.

Según ha explicado la formación en nota de prensa, el diputado de Unidas Podemos Pablo Jiménez, impulsor también de la iniciativa, ha indicado que "las dificultades para enfrentarse al uso de las herramientas digitales provienen fundamentalmente de la edad pero también de la pobreza, que ha impedido el acceso a estas tecnologías". Por ello, "es una cuestión de clase que había que resolver".

"Es evidente que las tramitaciones administrativas digitales han abierto nuevas posibilidades en cuanto a rapidez, ahorro de tiempo, menor huella ambiental y otros avances, pero siempre pensando que quien inicie la tramitación telemática tenga las mínimas competencias básicas", ha continuado.

En este punto, la iniciativa exige adoptar las medidas que sean necesarias por parte del Gobierno central para que la Administración General y los organismos que de ella dependen garanticen la atención presencial y efectiva de la ciudadanía.

Unidas Podemos también ha pedido corregir el texto del Real decreto ley 19/2017, de 24 de noviembre, para adaptarlo correctamente a la norma de la Directiva 2014/92/UE del Parlamento Europeo, con el objetivo de garantizar el servicio de retirado de dinero en efectivo de las ventanillas en los bancos, sin redirigir al usuario a los cajeros automáticos.

"Casi 20 millones de españoles no poseen competencias digitales básicas, el 8 por ciento de la población española jamás se ha conectado a Internet y casi un 35 por ciento de los españoles no sabe cómo comunicarse con las administraciones públicas por medios electrónicos al no tener los conocimientos necesarios, según los datos del INE del 2020", ha concluido Jiménez.