El Parlament rechaza la moción del PP que pedía flexibilizar la aplicación de la LOMLOE en Baleares

PALMA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Parlament balear ha rechazado este martes, durante el pleno, la moción presentada por el PP y defendida por la 'popular' Marga Durán, que pedía flexibilizar la aplicación de la LOMLOE.

Según lamentado Durán, en su intervención, "la Ley Celaá, también conocida como LOMLOE, se quiere aplicar con prisas y sin poner los recursos necesarios, el próximo curso escolar 2022-2023". Por ello, ha pedido "tener en cuenta el sobreesfuerzo que se está reclamando a equipos directivos y docentes de los centros educativos de Baleares y flexibilizar la implantación de estos currículums".

Por su parte, el diputado de Vox-Actúa Baleares, Sergio Rodríguez, quien ha defendido la enmienda a la moción presentada por su grupo, se ha mostrado también contrario a la LOMLOE porque, según ha dicho, "un adulto hablando a un niño de seis años tiene un nombre y no es profesor". "Sexualizar a los menores es inadmisible, además de que los padres tienen el derecho de educar a sus hijos según sus propias creencias morales y religiosas. Dejen que los niños sean niños", ha enfatizado, al mismo tiempo que ha reiterado su apoyo a la moción del PP porque "todo lo que sea poner palos en las ruedas de esta ley --la LOMLOE--, que es mala en su conjunto, porque rebaja los niveles educativos y el espíritu crítico en favor del adoctrinamiento, es positivo".

En el turno de fijación de posiciones, ha comenzado interviniendo la vicepresidenta del Parlament y diputada de Unidas Podemos, Gloria Santiago, quien ha defendido que "la LOMLOE va a traer más autonomía para los centros, la inclusión de niños y niñas y la mejora de los resultados educativos". "La educación tiene que proporcionar herramientas para que niños y niñas sepan reconocer la antidemocracia y la represión", ha enfatizado.

A diferencia de Unidas Podemos, la coordinadora autonómica de Cs y portavoz en el Parlament, Patricia Guasp, ha considerado que aplicar la LOMLOE supondrá "la demolición de la calidad y equidad educativa, puesto que esta ley no garantiza, en ningún caso, la igualdad de oportunidades". "Existe, además, una incertidumbre enorme para los docentes, directivos y familias, porque se desconocen los currículums que se aplicarán en el próximo curso. De hecho, el propio conseller Martí March, pese a negar que exista esa incertidumbre, si reconoció que haría falta más tiempo para aplicar la ley. Una ley que, por desgracia, se caracteriza por su carga ideológica y su poca utilidad práctica", ha sentenciado.

En el caso de MÉS per Mallorca, el diputado Joan Mas 'Collet', ha considerado que el PP, con su moción, "ha perdido una oportunidad, porque es verdad que el Estado ha hecho tarde y ha faltado el respeto al colectivo docente, pero ustedes han perdido la oportunidad de hacer una crítica, que además de necesaria, estuviera trabajada y fundamentada". Sin embargo, ha censurado, "se han quedado en una crítica copiada de su partido en Madrid, a la que le han añadido con calzador el tema del 25% de enseñanza en catalán". "Ustedes, el PP no han hecho nada para tener la legitimidad necesaria para hablar y debatir de educación, de hecho solo tienen un objetivo, parar la LOMLOE", ha enfatizado.

La portavoz parlamentaria de El PI, Lina Pons, por su parte, ha lamentado que "desde 1980 se sucedan órdenes educativas con contra órdenes". En esta línea, ha vaticinado que "esto puede ser que ocurra de nuevo con la LOMLOE, según lo que los ciudadanos elijan en las urnas el año que viene". "Estos demuestra la falta de madurez democrática de este país, que debería tener un gran pacto de Estado de Educación, porque al final los niños son los más afectados, que van más pérdidas que un pulpo en el garaje".

Patricia Font, del Grupo Mixto-Més per Menorca, ha dicho, por su parte, "no compartir la visión pesimista del PP respecto a la LOMLOE" aunque ha reconocido "que los continuos cambios legislativos no ayuda". Por ello, se ha sumado a quienes piden una "normativa educativa consensuada y adaptada a la realidad". "Un pilar como la educación no merece quedarse en el cortoplacismo, sino ir más allá y fomentar el espíritu crítico".

Finalmente, el diputado del PSIB-PSOE Carles Bona, ha defendido la LOMLOE porque "los niños han de comprender para poder aprender, no memorizar, y esto es lo que harán gracias a las competencias". De igual modo, ha destacado que la LOMLOE "permitirá transformar la educación hacia la que tienen en países más avanzados y hacerlo con recursos". Por ello, ha reprochado al PP que "quiera implementar en la educación, como hace en Madrid, la segregación social, por sexos y aumentar los ratios y las horas de religión en una sociedad cada vez más laica". "Es una pena que haya pasado de ser defensores de la libertad a censores. Dejen el electoralismo velado y arrimen el hombro porque la educación nos necesita a todos", ha sentenciado.