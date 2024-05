Parlament insta al Gobierno a no crear un impuesto a herencias que anule la eliminación del impuesto de sucesiones

PALMA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprobado, con 32 votos a favor y 24 en contra, instar al Gobierno de España a desistir de crear un impuesto estatal sobre las herencias que anule la eliminación del impuesto de sucesiones hecha por parte del Govern balear.

Así se ha aprobado este martes en el pleno del Parlament, a instancias del PP y a través de una Proposición No de Ley (PNL)defendida por la diputada 'popular' Lourdes Cardona.

Igualmente, la Cámara ha aprobado también instar al Gobierno a "respetar la autonomía fiscal y tributaria" de las comunidades autónomas y a desistir de cualquier medida que implique armonizar los impuestos cedidos. Un punto que se ha aprobado con 35 votos a favor de PP, Vox, el diputado no adscrito Xisco Cardona y MÉS per Mallorca, 19 en contra de PSIB y Unidas Podemos y dos abstenciones de Més per Menorca.

Además, con 32 votos a favor de PP, Vox y del diputado no adscrito Xisco Cardona y 24 en contra de PSIB, MÉS per Mallorca y Grupo Mixto, se ha aprobado "respetar la voluntad" de los ciudadanos de Baleares expresada en las urnas en las pasadas elecciones autonómicas y plasmada en la eliminación del impuesto de sucesiones entre familiares directos.

Durante su intervención, la diputada 'popular' ha defendido que la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones fue una de las principales promesas electorales del PP y que, en consecuencia, el Consell de Govern aprobó el pasado 18 de julio un paquete de medidas de reforma fiscal y se eliminó este impuesto "injusto".

Sin embargo, ha criticado Cardona, en el marco de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2024 se está negociando la imposición de un nuevo impuesto estatal a las herencias, que invalidaría el acuerdo del Consell de Govern que suprimía el impuesto de sucesiones.

Con todo, el PP considera necesario reclamar al Estado que desista de este "ataque a la autonomía tributaria de Baleares". En esta línea, la diputada de Vox Maria José Verdú ha defendido que el impuesto de sucesiones es "de los más injustos y punitivos que existe" y ha considerado que el dinero de los ciudadanos "debe estar en sus bolsillos y no en los de los políticos".

Por otro lado, los grupos de la oposición se han mostrado contrarios a la PNL, criticando la supresión del impuesto de sucesiones que aprobó el Govern. "La supresión no es buena. Es clasista", ha dicho el diputado de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia.

El diputado socialista Llorenç Pou, por su parte, ha destacado que la potestad original del impuesto de sucesiones y donaciones es del Estado y que es un impuesto que está vigente en casi toda Europa. Igualmente, la diputada de Més per Menorca, Joana Gomila, ha remarcado también que es un impuesto estatal cedido a las CCAA y ha lamentado que, con la eliminación, el Govern dejará de ingresar anualmente unos 100 millones de euros.