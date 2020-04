El Parlament reanudará los plenos de control al Govern

El PI recrimina al resto de partidos que no se hayan sumado a su petición de reducir un 30% los sueldos de los diputados

PALMA DE MALLORCA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Portavoces del Parlament ha acordado este miércoles, por unanimidad, adoptar una serie de acuerdos relativos a la actividad parlamentaria que consiste, entre otros, en levantar la suspensión de la actividad parlamentaria en cuanto a los plenos.

Así lo han confirmado en una nota de prensa, en la que el Parlament ha recordado que los plenos se suspendieron el 16 de marzo tras el estado de alarma decretado por el Gobierno para la gestión sanitaria del coronavirus.

Del mismo modo, la Junta de Portavoces ha acordado mantener la suspensión de las comisiones y levantar la eliminación de realizar preguntas parlamentarias.

En cuanto a los plenos, la Junta de Portavoces ha establecido que se celebrará en formato reducido y asistirán, como mínimo, tres miembros de la Mesa; más un miembro, como mínimo, por cada grupo parlamentario. Por cada iniciativa parlamentaria que se trate en la sesión plenaria, un miembro del Grupo Parlamentario Mixto podrá participar por videoconferencia .

En cuanto al contenido, los plenos tendrán preguntas con solicitud de respuesta oral y comparecencias de los miembros del Govern, así como la validación o derogación de decretos leyes y determinadas iniciativas legislativas que permitan la votación de forma telemática. También se habilitará el voto telemático a los miembros del Pleno.

Por otro lado, la Junta de Portavoces ha acordado, por unanimidad, que el importe de las indemnizaciones por dietas de desplazamientos desde Menorca, Ibiza y Formentera, por el kilometraje y por los gastos de aparcamiento y de billetes por un importe estimado mensual de 43.500 euros, se destine a cubrir los gastos generados por la crisis de la COVID-19.

REDUCCIÓN DEL SUELDO DE LOS DIPUTADOS

La Junta de Portavoces se ha comprometido a continuar negociando una aportación con cargo a las asignaciones de que disponen los grupos parlamentarios para llevar a cabo su actividad con el fin de cubrir los gastos generados por el coronavirus.

Sin embargo, la portavoz de El PI-Proposta per les Illes, Lina Pons, se ha quejado de la falta de apoyo para elevar a la Mesa del Parlament la propuesta del partido de reducción del sueldo de todos los cargos políticos del Parlament un 30% mientras dure el estado de alarma y un 10% hasta final de año.

En este aspecto, Pons ha asegurado sentirse "sola" porque el resto de grupos parlamentarios no se han sumado a la propuesta. "Yo tenía entendido que MÉS y Podemos lo habían hecho, y así lo han manifestado en la segunda ronda de intervenciones, pero al final el presidente del Parlament ha dicho que sólo los habíamos planteado nosotros y por tanto no he había incluido en la propuesta del día", ha explicado.

Pons ha insistido en que de la reducción de sueldos "ni se ha hablado". "Se ha descartado pero pensamos que es fundamental que se debata", ha matizado, para después recalcar que el partido apoyará la aportación de la designación parlamentaria de cada grupo "si eso está unido a una reducción de los sueldos".

A esta crítica se ha sumado el portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Miquel Ensenyat, quien ha lamentado la falta de acuerdo entre las diferentes formaciones políticas para alcanzar un descenso en el sueldo de los diputados y destinar el ahorro a recursos sanitarios y sociales.

APOYO DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS

Por otra parte, la portavoz parlamentaria del PSIB, Silvia Cano, ha valorado el acuerdo alcanzado en la Junta de Portavoces, ya que, según sus palabras, "permitirá desarrollar la tarea de control al Govern por parte de la oposición, continuar aprobando determinadas iniciativas y todo ello respetando las recomendaciones sanitarias" para combatir el coronavirus.

Por su parte, el portavoz del PP en el Parlament, Biel Company, ha señalado que "en estos momentos es más importante que nunca que el Govern rinda cuentas a la Cámara". "Las medidas de protección sanitaria no podían ser una excusa para impedir que los partidos de la oposición realicemos nuestra función principal de control", ha subrayado.

Desde el Grupo Mixto también han valorado las decisiones de la Junta de Portavoces. En este sentido, el diputado Josep Castells ha afirmado que si bien "la Mesa no quiso reconocer, en un primer momento que teníamos razón y rechazó nuestro escrito para desconvocar la Diputación Permanente, ahora han visto que no tenían más remedio que corregir este funcionamiento anómalo".

Por su parte, la diputada Silvia Tur se ha mostrado "satisfecha" por la decisión, ya que el funcionamiento a través de la Diputación Permanente y la suspensión de los plenos disminuía los derechos de los diputados "sin motivo". "Era perfectamente posible garantizar las medidas de contención de la pandemia y, a la vez, mantener la representatividad el control al Govern", ha concluido.