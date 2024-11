El Parlament reclama facilitar el acceso a becas para actividades de ocio educativo destinadas a menores vulnerables

PALMA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha solicitado al Govern que establezca mecanismos para facilitar el acceso de los niños y jóvenes en situación vulnerabilidad, a becas y recursos para participar en actividades de ocio socioeducativo durante todo el año.

Este ha sido uno de los puntos aprobados en la proposición no de ley (PNL) aprobada este jueves en la Comisión de Asuntos Sociales del Parlament, presentada por el PSIB y defendida por el diputado Omar Lamin.

El texto también reclama al Ejecutivo autonómico dar continuidad al 'Plan de Conciliación y Corresponsabilidad' desarrollado por el Govern anterior y desplegar por las políticas previstas en este plan. Este punto es el que menos apoyo ha suscitado, ya que únicamente ha contado con los seis votos a favor de PSIB, MÉS per Mallorca y Més per Menorca, mientras que los siete diputados de PP y el diputado no adscrito Agustí Buades se han abstenido.

Asimismo, el Parlament insta al Govern a desarrollar políticas que favorezcan las actividades de ocio para poder garantizar este derecho a los niños, jóvenes y sus familias.

Por otro lado, se conmina al Govern a apostar por la convocatoria de subvenciones para la organización de actividades de educación en el ocio infantil y juvenil que lleven a cabo entidades locales, asociaciones de familias durante los meses estivales, para fomentar las políticas de corresponsabilidad.

En ese sentido, se pide al Govern un apoyo financiero a entidades locales para que convoquen líneas de ayudas a la conciliación dirigidas a familias con niños y jóvenes para la financiación de actividades de educación en el tiempo libre infantil y juvenil durante todo el año.

REDACCIÓN DEL NUEVO PLAN DE CONCILIACIÓN 2025-2029

En la misma comisión se ha debatido otra PNL presentada por MÉS per Mallorca y defendida por Marta Carrió, en la que se solicita al Govern que empiece a redactar el segundo 'Plan de Conciliación y Corresponsabilidad' de Baleares para el periodo 2025-2029.

Al mismo tiempo, se solicita priorizar las políticas de conciliación y desarrollar los servicios públicos que den respuesta a las necesidades de las familias y las personas o dar cumplimiento al presente 'Plan de Conciliación y Corresponsabilidad'.

Por otro lado, se reclama al Govern que ejecute todo el presupuesto recibido en el año 2024 mediante el 'Plan Corresponsables' y que desarrolle la convocatoria de subvenciones para que asociaciones de familias y ayuntamientos se puedan adherir a la organización de las escuelas de verano de 2025.

De igual modo, se insta al Govern a dar prioridad a las familias numerosas, monoparentales y a las familias más vulnerables económicamente, en el acceso a los servicios públicos y concertados de conciliación.

La diputada del PP Ana Isabel Curto ha presentado otra PNL para solicitar el aumento progresivo del servicio de valoración y atención precoz para los menores.

Así, el Parlament de Baleares insta a la Conselleria de Familias y Asuntos Sociales a aumentar gradualmente el servicio de la Unidad de Diagnóstico Infantil y Atención Temprana de Baleares (Udiap) para agilizar las valoraciones de los niños y poder contar con el programa de atención individual (PIA) en el plazo más breve posible.

También se le pide aumentar los servicios de desarrollo infantil y atención temprana (Sediap) para poder dar una respuesta más ágil con la prestación terapéutica interdisciplinaria y transdisciplinaria tanto al niño como a las familias.