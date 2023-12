El Parlament suprime el 'plus' de 18.000 euros anuales a altos cargos de fuera de Baleares

PALMA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlament balear ha suprimido el complemento de 18.000 euros anuales que cobran los miembros y altos cargos del Govern que vienen de la Península para ejercer un cargo público en Baleares.

Se trata de una indemnización para cubrir el coste de alojamiento temporal y los desplazamientos. En la reunión de este martes, se aprobaron sendas enmiendas del PSIB y Més per Menorca para eliminar este complemento de residencia, que se eliminó en la legislatura anterior tras una polémica después de varios nombramientos de Podemos.

"No tiene ningún sentido que venga una persona de la Península a ocupar un alto cargo y le paguemos un plus de 18.000 euros", ha apuntado el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, que ha celebrado haber obtenido la mayoría necesaria para volver a retirar este "sobresueldo" después de que el PP lo intentara recuperar.

Més per Menorca tachaba de "vergüenza" que altos cargos desplazados desde otras comunidades cobren este complemento, "con el coste que representa para las arcas públicas, cuando muchas personas deben subsistir con un salario mínimo que justo alcanza los 1.080 euros mensuales y muchas familias sufren los costes de la inflación en su día a día".

La aprobación de la enmienda ha sido posible al abstenerse Vox dentro de su pulso al Govern por la libre elección de lengua. Este martes esa abstención también ha hecho caer una veintena de artículos del proyecto de presupuestos para 2024.