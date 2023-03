Paula M. Amengual será la candidata de MÉS a la alcaldía de Montuïri

PALMA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Paula M. Amengual ha presentado su candidatura a la alcaldía de Montuïri por MÉS, en un acto arropada por el coordinador de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, y el actual alcalde, Joan Verger, que deja el cargo después de ocho años.

Según ha informado MÉS, en el acto participaron unas 250 personas. Amengual es licenciada en Historia, especialidad de Arqueología, por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), y trabaja como técnica en el Museo Arqueológico de Son Fornés.

"Mi objetivo es seguir trabajando por el bien común , para mejorar la vida de los 'montuirers', y con el objetivo de hacer de Montuïri el mejor pueblo del mundo para vivir y convivir, donde poder sacar adelante un proyecto de vida", declaró.

Durante el acto, el actual alcalde y portavoz de MÉS per Montuïri, Joan Verger, agradeció a los asistentes el apoyo que ha tenido durante su mandato. "Trabajar como alcalde de mi pueblo, por lo que más quiero, con quien he crecido y vivido durante gran parte de mi vida, es de las cosas más bonitas que me han pasado", destacó Verger.

Desde MÉS han destacado que si Amengual consigue la tercera victoria consecutiva de la formación ecosoberanista en las elecciones, podría convertirse en la primera alcaldesa del municipio.