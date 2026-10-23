Las pernoctaciones hoteleras en Baleares se elevan un 1,5% en septiembre

Archivo - hoteles - EUROPA PRESS/SOGECABLE - Archivo

PALMA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Baleares en septiembre crecieron un 1,5% en comparación con el mismo mes del año anterior, tras salir de tasas negativas y sumar un total de 9,7 millones de operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los hoteles de la región se alojaron un 3,83% más de turistas en septiembre que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 1,8 millones de viajeros.

Por nacionalidad, 168.851 eran residentes en España, el 8,89%, mientras que 1,7 millones (91,11%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España disminuyeron un 3,6% y los extranjeros aumentaron un 4,6%.

Del total de pernoctaciones en Baleares, 553.748 las realizaron residentes en España (un 5,68%), mientras que 9,1 millones (94,32%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 176,81 euros, lo que representa una subida del 9% interanual. En general, los precios subieron un 8,06% respecto al año anterior en el archipiélago.

En total, en Baleares se alcanzó en septiembre una ocupación del 82,57% y el sector hotelero empleó a 77.988 personas, con un incremento del 4,8% interanual.

Por comunidades autónomas, Baleares fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 82,57%, seguida de Canarias (73,21%) y Comunitat Valenciana (67,93%), mientras que en el lado contrario se situaron Castilla - La Mancha, (40,85%), Extremadura (41,96%) y Castilla y León (46,89%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Baleares fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (24,28%) en septiembre junto a Cataluña (17,04%) y Andalucía (15,7%).

Los precios de los hoteles subieron en todas las comunidades con los mayores incrementos de precios hoteleros respecto a septiembre del año anterior en Ceuta (+13,7%) y en Madrid (+10,42%). La menor subida se registra en Aragón, con una tasa de variación anual del +2,42%.