El PI avisa de que las alegaciones del Estado ante el TC suponen que ni el REB ni el 'Estatut "sirven para nada"

Considera la actuación del Gobierno "un fraude de ley y un insulto político a las Islas"

PALMA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PI-Proposta per les Illes en el Parlament balear, Josep Melià, ha avisado este miércoles de que los argumentos esgrimidos por el Estado en el Constitucional para justificar que los PGE no incluyan el factor de insularidad suponen sostener que ni el Régimen Especial (REB) ni el 'Estatut d'Autonomia' "sirven para nada".

Así se ha expresado Melià en declaraciones a los medios, después de que la Abogacía del Estado haya respondido formalmente al recurso que presentó el Parlament contra los presupuestos estatales de 2021 por no dotar el factor de insularidad.

Melià ha censurado que las alegaciones del Estado vacían de contenido el REB y el 'Estatut', puesto que esas normas "prevén un fondo" de compensación "pero si los PGE no cumplen es igual, no pasa nada", ha ironizado.

También ha criticado que el Gobierno apele a que aún no se ha reunido la comisión bilateral para avanzar en el mecanismo: "Como no la reúne, no hay factor de insularidad", ha denunciado.

El diputado del PI ha remarcado que este factor de insularidad --un fondo destinado a compensar los perjuicios de la insularidad-- es "uno de los elementos capitales del REB", pero "ni está ni se le espera". Además, "la ministra de Hacienda dijo que como pronto se reunirían en 2022, o sea que en los PGE de 2022 tampoco se dará cumplimiento".

El PI ha protestado por esta "ignorancia supina que practica el Estado hacia Baleares" y ha considerado su actuación "un fraude de ley y un insulto político a las Islas". También ha criticado que el Gobierno niegue "implícitamente que existe un déficit estructural" que perjudica al archipiélago.

Además, Melià ha instado al Govern a ejercer "presión" para lograr que el Gobierno atienda las reivindicaciones de la Comunidad. "No puede ser que el Estado se ría de Baleares, como ha reflejado negro sobre blanco con estas alegaciones", ha concluido.