El PI y MÉS piden a los partidos "cerrar filas" para interponer un recurso de inconstitucionalidad a los PGE

Diputados de El PI, MÉS per Mallorca y MÉS per Menorca a las puertas del Parlament balear. - EUROPA PRESS

PALMA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PI-Proposta per les Illes Balears, MÉS per Mallorca y MÉS per Menorca han reclamado este jueves a todos los partidos con representación en el Parlament balear "cerrar filas" para aprobar la interposición de un recurso de inconstitucionalidad a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021, al considerar que no se reconoce el factor de insularidad previsto en el Régimen Especial de Baleares (REB).

En una rueda de prensa a las puertas de la Cámara balear, diputados de estas tres formaciones han expresado que la voluntad de este recurso no es "tumbar" todos los presupuestos, sino que el Tribunal Constitucional reconozca que hay "una omisión" en las cuentas sobre las compensaciones hacia las Islas.