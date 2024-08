El pianista David Gómez actuará en el espacio arqueológico de Pollentia y Bellpuig

PALMA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha organizado dos conciertos del pianista David Gómez para conmemorar los 100 años del inicio de las excavaciones en la ciudad romana de Pollentia y la apertura al público del monasterio de Bellpuig.

La vicepresidenta del Consell de Mallorca y consellera insular de Cultura, Antònia Roca, ha invitado a toda la ciudadanía de la isla a disfrutar del espectáculo '1 piano y 200 velas', según ha explicado la institución insular en una nota de prensa.

El concierto en la ciudad romana de Pollentia --Alcúdia-- se llevará a cabo el próximo sábado 7 de septiembre, a las 20.30 horas. El pasado jueves 22 de agosto se distribuyeron 300 entradas gratuitas, que se agotaron en menos de 24 horas. Por este motivo, Roca ha explicado que se está estudiando la forma de ampliar el aforo para que pueda asistir más público.

En cuanto al concierto en Bellpuig (Artà), será el sábado 28 de septiembre, a las 20.00 horas, y las entradas se pondrán a la venta próximamente.

El objetivo, según ha explicado Roca, es dar a conocer los "grandes espacios arqueológicos" que existen en Mallorca, ya que ha aseverado que, "en muchas ocasiones, son desconocidos por los residentes de la isla".

Roca ha resaltado el trabajo desarrollado por el Consell para abrir las puertas del monasterio al público, ante la "dejadez" del equipo de gobierno de la anterior legislatura. Cabe destacar que en octubre del pasado año, se colocó la campana de Bellpuig en la ermita cuatro años después de su donación.

David Gómez es un reconocido pianista y compositor mallorquín nacido en Wattwil (Suiza) en 1974. Con más de 20 años de trayectoria artística internacional, destaca por la excelencia de su música en el género clásico contemporáneo, instrumental y cinematográfico, así como sus conciertos como solista en todo el mundo.

Se formó profesionalmente en Países Bajos, para perfeccionar sus estudios en el Conservatorio de Rotterdam en Piano, Tango para Piano y Dirección de Orquesta. Sus álbumes discográficos, producidos por el prestigioso productor Joe Dworniak, bajo su sello Riversfih Records, reflejan su evolución artística y profesional. Sus dos últimos trabajos son 'Vidda Spring in the Dark' (2021), disco de estudio grabado en España, Inglaterra y Hungría, y 'A letter from Mars' (2021) grabado en su casa de Palma.