Plataforma per la Llengua acusa al Consell de Menorca de "promover el secesionismo lingüístico"

PALMA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Plataforma per la Llengua ha pedido al Consell de Menorca que mantenga la "unidad de la lengua", ante una nueva convocatoria de ayudas para fomentar el uso del catalán pero "especialmente el menorquín", algo que entienden que "promueve el secesionismo lingüístico".

La entidad ha reprochado el uso de esta terminología "como si se tratara de algo distinto de la lengua catalana", según han indicado a través de un comunicado.

La ONG del catalán ha recordado que el pasado mes de enero ya interpuso un recurso de alzada contra el Plan Estratégico de Subvenciones del Consell de Menorca, que proponía "potenciar el uso de nuestra lengua, especialmente del menorquín", una construcción que han incidido que "no se ajusta a derecho".

"Medio año después, y sin que todavía no se haya dado respuesta al recurso, Plataforma per la Llengua ve que la institución incide en convocar ayudas de fomento del catalán, 'especialmente del menorquín', como si no hubiera atendido en absoluto la petición de la entidad", han señalado.

Por este motivo, han apuntado que la entidad se ve en la "obligación" y el "deber" de salir en defensa de los derechos lingüísticos y de la unidad de la lengua, que, a su juicio, "se ve cuestionada por este tipo de políticas, ajenas al marco estatutario y legislativo propio de las Islas".

"Recurrir a una denominación extraoficial de la propia lengua es contrario a derecho y, además, crea una fuerte inseguridad jurídica a los ciudadanos al pretender que se trate de una realidad lingüística diferenciada", han explicado.

Por otro lado, han recalcado que la Universitat de les Illes Balears (UIB), como entidad consultiva, confirmó que la denominación oficial es "lengua catalana", por lo que han argumentado que no utilizar los términos "catalán o lengua catalana" supone "un incumplimiento tanto del Estatut d'Autonomia, como del deber que tienen los poderes públicos de normalizar la lengua".

En este sentido, han aseverado que el Consell de Menorca "tampoco puede invocar el Estatut, que en su artículo 35 determina que las modalidades insulares del catalán, de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera deben ser objetos de estudio y protección, ya que esto es un deber sin perjuicio de la unidad de la lengua, que el Estatut no cuestiona".