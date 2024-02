El plazo de ejecución de ayudas destinadas a estrategias de resilencia turística, a debate el martes en el Parlament

PALMA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El plazo de ejecución de ayudas destinadas a financiar estrategias de resilencia turística para territorios extrapeninsulares será uno de los temas a debate este próximo martes, en pleno del Parlament.

Se trata de una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el Grupo Parlamentario Popular, que insta al Gobierno a renegociar con la Unión Europea los plazos de ejecución y justificación de los proyectos vinculados a ayudas para la financiación de estrategias de resiliencia turística para territorios extrapeninsulares, como Baleares, para que puedan prolongarse, como mínimo, hasta 2026.

Esta es una reivindicación que el Govern balear ya trasladó, a través del director general de Turismo, Josep Aloy, a la Secretaría de Estado de Turismo, en octubre del pasado año 2023, con motivo de la celebración de la II Convención Turespaña en San Sebastián.

En concreto, Aloy transmitió a la secretaria de Estado de Turismo, Rosana Morillo la preocupación del Govern por que los proyectos del fondo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea, no puedan ser ejecutados en el plazo previsto. Y, por este motivo, planteó prorrogar la realización y justificación de los proyectos hasta finales de 2026.

La PNL de los 'populares' no será sin embargo la única que se debata en la sesión plenaria del próximo martes, día 13 de febrero. Pues, el Grupo Parlamentario Socialista defenderá también una, relativa al derecho de tanteo y retracto en ejecuciones hipotecarias.

Con esta iniciativa, los socialistas instan a la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad a hacer un seguimiento "exhaustivo" de todas las operaciones inmobiliarias de grandes tenedores y personarse en las que se lleven a cabo para ejercer el derecho de tanteo y retracto, según lo previsto en la ley de Vivienda de Baleares, siempre que el precio sea el adecuado. Además, solicitan al Govern que dedique todas las viviendas adquiridas mediante tanteo y retracto, única y exclusivamente a vivienda pública de alquiler.

Así mismo, durante la celebración del pleno del Parlament del próximo martes, está previsto que el diputado de MÉS per Mallorca Ferran Rosa interpele al Govern sobre su política de movilidad.

Y, en el debate de las preguntas de control al Govern, buena parte abordarán la cuestión del transfuguismo y la estabilidad del Govern pese a que Vox dió por cerrada la crisis en el grupo parlamentario de Baleares --originada cuando cinco diputados decidieron expulsar al presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, y la presidenta de la formación en las Islas y diputada, Patricia de las Heras, del grupo--, tras un acuerdo con los diputados rebeldes, este jueves.

La portavoz de Vox en el Parlament, Idoia Ribas, calificó como un "punto de inflexión" la reconciliación del grupo parlamentario con la dirección del partido, asegurando al día siguiente de alcanzar un acuerdo entre las partes que la cuestión lingüística no será la única prioridad. Ribas se mostró además convencida del inicio de una nueva etapa en el funcionamiento del grupo "que permitirá avanzar en los compromisos con la ciudadanía y en el acuerdo de gobierno con el PP".

Por su parte, el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, aseguró que cerraba la crisis sin heridas y pedía disculpas a los ciudadanos por el "espectáculo" ofrecido. "Me alegro de que al final no haya llegado la sangre al río", dijo, confiando en que podrá trabajar "con profesionalidad" con sus compañeros.

PSIB-PSOE y MÉS per Mallorca desconfían sin embargo del fin de la crisis del grupo parlamentario de Vox en Baleares. Los socialistas ven esto como "un cierre en falso" y se muestran "convencidos de que esto no ha acabado y es una tregua que no se sabe cuánto tiempo durará". Al igual que los ecosoberanistas que ven una "tregua" más que un cierre en la crisis de Vox, ya que los acontecimientos han dejado patente un problema interno de "odios viscerales" entre sus miembros, y eso "existe, está ahí y estallará tarde o temprano".

Finalmente, el Govern celebró el fin de la crisis interna de Vox pero espera que "no se repita periódicamente" la situación, que calificó de "lamentable". "Que hagan el favor", apuntó el portavoz del Ejecutivo balear, Antoni Costa, asegurando que es una "buena noticia" la reconciliación de Vox.