El pleno del Parlament debatirá y votará las propuestas derivadas del Debate de Política General

PALMA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament del próximo martes debatirá y votará las propuestas derivadas del Debate de Política General, celebrado esta semana.

Así, las propuestas de resolución presentadas por los diferentes Grupos Parlamentarios y admitidas por la Mesa se debatirán en el Pleno, que estará dividido en dos sesiones. La primera comenzará a las 10.00 horas y, la segunda, una vez que acabe ésta, en torno a las 14.00 horas.

En total, los Grupos Parlamentarios han presentado 196 propuestas hasta este viernes, a las 10.00 horas, que era cuando finalizaba el plazo de registro. A continuación se ha reunido la Mesa, que las ha admitido a trámite.

En detalle, el PSIB ha presentado 48 propuestas, el PP 42, Unidas Podemos 22, Ciudadanos 18, MÉS per Mallorca 18, Vox 16, El PI 16 y el Grupo Mixto 16.

Tras la reunión de la Junta de Portavoces, el diputado de MÉS per Mallorca Josep Ferrà ha detallado que su Grupo ha presentado un total de 18 propuestas centradas, principalmente, en restringir la compra de viviendas a no residentes y prohibir los incentivos de compra a los extranjeros.

Ferrà ha pedido que se generen las herramientas "suficientes" para que la Administración pueda regular el precio de la vivienda y "desincentivar" la compra de inmuebles por parte de no residentes en las Islas. "También pedimos instrumentos legales para regular los precios abusivos de los alquileres", ha añadido el diputado.

En definitiva, entre las 18 propuestas de MÉS, la formación quiere conseguir el apoyo del Parlament para instar al Govern a impulsar medidas efectivas para garantizar que el derecho a la vivienda sea "fundamental".

Por otro lado, Ferrà ha detallado que MÉS ha propuesto instar al Govern a presentar antes de que acabe el primer periodo de sesiones de 2022, una propuesta de modificación de la Ley de Turismo para luchar contra el turismo de excesos. En este punto, solicita crear una nueva regulación de la modalidad denominada 'todo incluido'.

Por su parte, la diputada del PSIB Sílvia Cano, también en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, ha subrayado que en el próximo pleno se debatirán las 48 propuestas de los socialistas derivadas del Debate de Política General, que estarán centradas en la reactivación económica, la protección de los trabajadores, el fortalecimiento de los servicios públicos y la defensa de los derechos sociales, entre otros.

La socialista ha considerado "una muy buena noticia" el anuncio hecho por la presidenta del Govern, Francina Armengol, en el Debate de Política General de la inclusión del factor de insularidad a los Presupuestos Generales del Estado para 2022.

"Este hecho demuestra que la vía que siempre hemos defendido, que es la vía política, de la negociación y del trabajo de fondo, prudente y riguroso es la vía que funciona", ha destacado Cano.

Antes de esta sesión, a las 10.00 horas, se celebrará otra donde se procederá a la elección del secretario segundo de la Mesa del Parlament; se realizarán las preguntas de control al Govern, una interpelación del PP sobre política general en relación con los Fondos Europeos Next Generations EU; una moción del Grupo Parlamentario Mixto relativa a derechos lingüísticos y, finalmente, la comparecencia de los miembros del Govern competentes para explicar la aplicación inmediata de medidas de compensación de las desventajas de la insularidad.

Sobre esta sesión, el diputado del Grupo Mixto Josep Castells ha criticado que desde el Govern hayan comunicado que la consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores, Rosario Sánchez, no podrá comparecer para dar cuenta sobre el avance de la comisión mixta sobre la insularidad.

"El Grupo Mixto no se conformará con cualquier excusa", ha remarcado Castells, quien ha rechazado la justificación del Govern, "que la consellera tiene una reunión con una empresa en Madrid". "No puede seguir escondiéndose. No va a dar la cara", ha aseverado, a la vez que se ha preguntado por qué no va a comparecer cuando el Grupo Mixto solicitó la comparecencia a insistencia del PSIB.