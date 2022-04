La Policía Local denuncia a dos personas por conducción temeraria durante un control de carreras ilegales

Los agentes detectaron también a un grupo de 11 jóvenes consumiendo alcohol en un parque de Palma

PALMA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha denunciado a dos personas por conducción temeraria, además de interceptar tres ciclomotores --dos de los denunciados-- e interponer otras cuatro denuncias por diversas infracciones de circulación, en el marco de sus actuaciones para controlar carreras de motocicletas ilegales en el barrio del Molinar.

Según han explicado este jueves en nota de prensa, los hechos ocurrieron el pasado 18 de abril. Los agentes del Grupo de Actuación Preventiva (GAP) efectuaron posteriormente una batida por la zona, con el objetivo de erradicar las conductas incívicas de diferentes grupos, detectando, en el parque de Can Tarrés, a un grupo de 11 jóvenes consumiendo bebidas alcohólicas en una zona de petanca del parque.

Por tales motivos, los agentes levantaron 11 actas por deteriorar la tranquilidad del entorno, una por no obedecer las indicaciones de la Policía y otras cinco por faltar al respeto a los agentes de la autoridad.

IDENTIFICADAS 12 PERSONAS EN EL BARRIO DE SON GOTLEU

Este miércoles, en torno a las 00.20 horas, agentes del GAP realizaron también una serie de actuaciones en el barrio de Son Gotleu, llegando a controlar un total de nueve vehículos e identificando a 12 personas.

Como resultado de la actuación se denunció a cuatro conductores por no pasar la inspección técnica de vehículos (ITV) y se levantaron tres actas, una por tenencia de sustancias estupefacientes, otra por llevar objetos susceptibles de ser utilizados en acciones ilegales y una última por llevar un cuchillo de 17 centímetros de hoja.

El mismo día, a las 18.40 horas, los agentes de esta unidad levantaron un acta por tenencia de sustancias estupefacientes en el parque de Son Cotoner, identificando a dos personas.

CONTROL DE VEHÍCULOS EN AUSIÀS MARCH

Dentro de las competencias propias de vigilancia del tránsito, la Policía Local de Palma llevó a cabo el pasado 18 de abril por la tarde un control de vehículos en la calle Ausiàs March.

En total, se levantaron dos informes penales por circular sin carné de conducir y otro por conducir bajo los efectos del alcohol, además de interponer tres denuncias por no llevar el cinturón de seguridad, una por no llevar correctamente puesto el casco, dos por conducir con permisos no válidos, una por no tener seguro y tres por no pasar la ITV. También se inmovilizaron dos moticicletas.