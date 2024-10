La Policía Local de Palma interviene una tala de árboles sin autorización en Sant Agustí

PALMA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha intervenido una tala de unos pinos sin autorización en un solar particular situado en la barriada de Sant Agustí.

Los hechos, según ha informado la Policía Local en una nota de prensa, ocurrieron el pasado sábado sobre las 17.00 horas cuando la Base del 092 comisionó una dotación de la Unidad de Seguridad Integral (USEI) por la tala de unos árboles.

Así, contactaron con el responsable de la obra y le solicitaron el permiso y, aunque este afirmó tenerlo, no pudo mostrarlo. Ya que no estaba expuesto, también se le preguntó por el cartel informativo del título habilitante, donde debe figurar el promotor y cualquier otro dato regulado por la ley. Según han señalado, el operario no pudo dar una respuesta que justificara su ausencia.

Por ello, se les conminó a que detuvieran su actividad hasta que solventaran las irregularidades y se procedió a la denuncia por infringir el artículo 157 de la Ley de Urbanismo de Baleares.