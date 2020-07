Pons acusa al exconseller de Vivienda del PP de la "nula construcción" de promociones públicas

MENORCA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Movilidad y Vivienda, Marc Pons, ha acusado este martes durante el pleno del Parlament al anterior responsable autonómico de Vivienda del PP, Biel Company, de no conseguir la cesión de ningún solar para la construcción de promociones públicas, de no redactar ningún proyecto y no iniciar las obras de ninguna promoción. "Es más, las viviendas que tenía, las vendía o las convertía en hoteles", ha añadido.

Durante su intervención durante la sesión extraordinaria, Pons ha recordado que hay una promoción de cuatro viviendas de protección oficial acabada en Sant Lluís, mientras que hay otras dos promociones de 40 y 18 viviendas en construcción en estos momentos. Asimismo, ha apuntado que el Ejecutivo autonómico tiene licencia para los proyectos básicos para construir dos promociones más de 14 y 15 viviendas, que se iniciarán antes de final de año.

El conseller ha avanzado que se está redactando ya el proyecto para 12 viviendas más, además de acuerdos para la cesión de un solar con el Ayuntamiento de Es Migjorn, para la construcción de nueve viviendas; con el Ayuntamiento de Es Castell, para construir 40 viviendas; y con el Ayuntamiento de Sant Lluís, para 61 inmuebles.

Por su parte, el diputado del PP Lluís Camps ha acusado a Pons de "cínico". "Si tuviese un poco de memoria y fuese serio no reprocharía su actuación al señor Company en todos sus discursos porque tuvimos que heredar las políticas del expresidente del Gobierno central, José Luis Rodríguez Zapatero, y del expresidente del Govern, Francesc Antich".