El PP acusa al alcalde de Maó de "bloquear" la labor de control de la oposición

MENORCA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha criticado este viernes que el alcalde de Maó, Héctor Pons, "bloquea" su labor de control y lleva más de un mes "sin enviar los registros de entrada" que los 'populares' piden semanalmente para llevar a cabo su trabajo como oposición.

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Maó, Virginia Victori, ha destacado que desde el 30 de septiembre el grupo popular ha pedido más de 70 solicitudes de información y ha lamentado que el equipo de gobierno les ha contestado a todas estas peticiones con que "los documentos no podrán ser facilitados en los plazos establecidos".

El PP ha criticado la "falta de transparencia" de la corporación municipal y el incumplimiento de varios puntos del Reglamento Orgánico Municipal.

"No solo no dan la información, sino que tampoco explican los motivos. Si no tienen nada que esconder ¿por qué no envían los registros solicitados?", se ha preguntado la portavoz popular.

Entre los más de 70 registros requeridos por el PP, se encuentran diversos documentos relacionados con la crisis del agua en Maó. En concreto, tres de Hidrobal y dos de la Conselleria de Salud, uno sobre el incumplimiento sanitario por presencia de nitratos en la red de Malbúger y el informe final de aguas de baño del 2024. El PP también ha solicitado un registro de una ciudadana sobre filtraciones de aguas residuales.

"El ya famoso informe de Hidrobal de agosto donde alertaban al Ayuntamiento de la no potabilidad del agua se descubrió pidiendo los registros ¿Bloquea el alcalde este derecho que tienen de acceso a la información para que no se destape nada más?", ha concluido la portavoz.