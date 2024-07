El PP acusa a un concejal del PSOE de Es Mercadal de mentir sobre una "falsa agresión"

MENORCA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP ha acusado este lunes al concejal y número 1 del PSOE de Es Mercadal y Fornells, Jesús Gomila, de mentir sobre haber sufrido una agresión por parte del miembro de la Junta Local del PP Fornells, Antoni Riera, durante las fiestas de Fornells.

Los 'populares' han desmentido "rotundamente" la versión dada por el concejal socialista, y han asegurado que "se inventa una falsa agresión para ocultar lo que realmente ocurrió".

En este sentido, el PP ha explicado a través de un comunicado que, al finalizar el 'jaleo', cuando el 'caixer batle' estaba recogiendo su caña, hubo un accidente entre el público. Fue entonces cuando Riera instó a Gomila, que se encontraba en primera fila, a apartarse y dejar pasar a la Cruz Roja. "Jesús Gomila, de muy malas formas, le contestó que él no tenía ninguna autoridad para pedirle que se apartara, y se enzarzó con Riera", han indicado.

El PP ha dejado claro que "en ningún momento se empujó a Jesús Gomila, tal y como él defiende, y que fue él quien desde primera hora de la mañana tuvo una actitud agresiva con algunos miembros del PP". "Por la mañana se quejó con muy malos modales a la concejal de Policía porque no había podido aparcar en los reservados del Ayuntamiento", han espetado,

El partido ha pedido al socialista que se retracte de sus declaraciones. En caso contrario, han asegurado que estudiarán "tomar acciones legales por calumnias y difamaciones". Asimismo, han criticado que "si considera que sufrió una agresión, debería haber interpuesto la correspondiente denuncia en lugar de llamar a la prensa para hacerse la víctima".

De la misma forma, desde el PP también han denunciado que "tanto en los actos de Sant Martí, como Sant Antoni, de forma repetitiva, Gomila ha demostrado sus ansias de protagonismo saltándose el protocolo en numerosos actos, haciendo que, autoridades que por protocolo deberían haber ocupado asientos en primera fila, se sentaran detrás. Estas ansias de protagonismo han hecho que también pasara por delante de miembros del equipo de gobierno en algunos momentos.

Desde el PP han recordado a Jesús Gomila que "no ostenta ningún cargo dentro del equipo de gobierno y que, por tanto, debe acatar y aceptar su papel de oposición y no querer ocupar un sitio que no le corresponde".

Finalmente, también le han instado a tener una actitud "más colaborativa y a participar de todos los actos, ya que, por ejemplo, nadie del PSOE acudió el sábado a la 'beguda de caixers' ni tampoco el domingo a la recepción ofrecida por parte del Ayuntamiento en el castillo de Sant Antoni para despedir las fiestas con la entrega de la bandera y del bastón de mando al alcalde".