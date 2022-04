El PP acusa a Cort de "ampliar la ORA en 12.000 plazas" y "destinar 600.000 euros a comprar 12 vehículos 'multacar'"

PALMA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP de Palma ha censurado que el Ayuntamiento haya aprobado este miércoles de manera inicial una "ampliación" de la ORA en 12.000 plazas, sin que se haya aprobado el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), y que, al mismo tiempo, se destinen 600.000 euros a la adquisición de 12 vehículos para multar a los ciudadanos.

De esta manera se ha expresado el PP a través de un comunicado, en el que la regidora Lydia Pérez ha acusado al alcalde de Palma, José Hila, de "traicionar su compromiso con la participación ciudadana".

La representante 'popular' ha asegurado que el Consistorio ha aprobado inicialmente la ampliación de la ORA en 12.000 plazas y una inversión de seis millones de euros sin que el Plan de Movilidad Urbana Sostenible esté aprobado, sin que exista un informe del área de movilidad y un estudio de viabilidad económica elaborado por los técnicos municipales y "sin haber consultado previamente a las entidades ciudadanas".

Según su formación, esta decisión es "aún más grave" cuando este desembolso prevé un gasto de 600.000 euros en la compra de "12 vehículos 'multacar' por parte de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Proyectos (SMAP)", que están provistos con cámara para fotografiar los vehículos estacionados. "Actualmente, la SMAP no dispone de este servicio y prevé incorporar las primeras unidades en breve", ha subrayado el PP.

Pérez ha calificado de "muy significativo" que el Ayuntamiento lleve a cabo esta inversión "sin los debidos estudios técnicos y las posibles alegaciones ciudadanas", a lo que ha añadido que, a su juicio, Cort "antepone la persecución del ciudadano a la participación y el consenso para definir las medidas de movilidad más convenientes para a ciudad".

En este sentido, la regidora ha criticado la "urgencia" en la licitación de toda la ampliación de la ORA, que supondrá duplicar el número de plazas existentes, "cuando todavía no está aprobada ni la conocen los palmesanos".

Por ese motivo, ha incidido en que el PMUS es el documento que "debe respaldarla" y "no está aprobado". Pese a que este miércoles se ha llevado a la junta de gobierno, la portavoz del PP ha recalcado que los grupos políticos "aún no han podido alegar", ya que todavía no ha superado la fase de exposición pública. "Los ciudadanos de Palma tienen derecho a conocer el contenido del PMUS y a alegar lo que consideren necesario para mejorarlo", ha concluido.