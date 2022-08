El PP defiende que el incremento de la financiación "no es benevolencia de Sánchez, son los impuestos de los ciudadanos"

Piden que el presidente del Gobierno cumpla los compromisos adquiridos

PALMA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP ha defendido este lunes que el incremento de 667 millones de euros en la financiación que recibe Baleares por parte del Gobierno central "es fruto de los impuestos de los ciudadanos" y no de "la benevolencia" del líder del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, y ha remarcado que este aumento en "ningún caso" supone una "excusa" para no cumplir los compromisos con las Islas.

El portavoz del PP en el Parlament balear, Toni Costa, se ha pronunciado este lunes sobre la cantidad que recibirá la comunidad en concepto de financiación autonómica y ha reiterado que este importe "es derivado de los impuestos que los ciudadanos de baleares pagan con mucho esfuerzo".

En este sentido, entre los compromisos que el portavoz del PP pide que Sánchez suscriba, se ha referido a los 110 millones de euros del factor de insularidad que están "pendientes de redistribución" desde el primer cuartrimestre", así como al Régimen Fiscal de Baleares, que está, ha dicho, en "un cajón" y "bloqueado por el PSOE" en el Congreso de los Diputados.

"El Régimen Fiscal de Baleares está siendo bloqueado por el PSOE en el Congreso de los Diputados, que lo tiene dentro de un cajón. Le pedimos que mañana comunique a Armengol cuándo entrará en vigor porque contiene bajadas de impuestos para que empresas de Baleares puedan competir con las del resto de España", ha demandado Costa.

En otro orden de cosas, también ha pedido al presidente del Gobierno que apruebe el incremento del plus de insularidad para que los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil tengan "las mismas condiciones para residir en Baleares que en la Península". "Esperamos que Sánchez no venga y se vaya como siempre, sin cumplir ninguno de sus muchos deberes pendientes", ha alertado.

Por otro lado, ha reclamado a Sánchez que anuncie cuándo se podrán firmar los Convenios de Carreteras con los Consells Insulars para que se desbloqueen los proyectos del segundo cinturón de Palma; la carreta de Sant Josep a Sant Antoni, en Ibiza; y la Carretera General de Menorca, "que aún falta acabar su ultimo tramo".

Asimismo, a colación del bono de transporte, ha solicitado a Sánchez "que no discrimine" y se pronuncie sobre el descuento al transporte público en las Islas, tras el anuncio de Madrid de bonificar al 100% los viajes dependientes Renfe.

"En Baleares no tenemos Renfe, pero sí tenemos servicios ferroviarios que deberían ser gratuitos porque pagamos los mismos impuestos que el resto de ciudadanos y esto sería una discriminación también para los ciudadanos de Ibiza y Formentera, que tienen transporte por carretera", ha criticado.

Por último, sobre la comparecencia de la consellera de Salud, Patricia Gómez que tendrá lugar este martes en el Parlament, Costa ha pedido que se den "todas las explicaciones adicionales" y ha pedido a Gómez que "deje de mentir a los ciudadanos".

"Creemos que hay una serie de explicaciones que los ciudadanos merecen. Pedimos que no mienta. Negueruela mintió con lo de que no sabía nada del proceso judicial en marcha a pesar de que se publicó en el GOIB que había un proceso", ha concluido el portavoz del PP en referencia a las oposiciones a las que se presentó la hija del ya ex director general del IBSalut, Juli Fuster.