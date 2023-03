El PP, sobre la eliminación de la bolsa de plazas en Mallorca, lamenta que PSIB y MÉS "jueguen con el principal sector"

PALMA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Mallorca, Llorenç Galmés, ha lamentado que PSIB y MÉS "jueguen con el principal sector económico de la isla" por interés electoral, en relación a la eliminación de la bolsa de plazas turísticas.

"Después de que su falta de gestión del turismo haya llevado a una sensación de saturación para muchos residentes el pasado verano, en lugar de ponerse a gestionar, han entrado en una carrera por ver quién la dice más gorda sobre turismo", ha lamentado.

Según ha señalado la formación en una nota de prensa, Galmés ha recordado que ambas formaciones aprobaron en 2017, como indicaba la ley turística del PP, un límite de plazas fijado con la bolsa de plazas en base a unos criterios técnicos y objetivos.

Ahora, ha añadido el también candidato a la institución insular, la presidenta Cladera anuncia a un mes de las elecciones "y sin aportar ningún estudio, informe o ningún dato objetivo que lo justifique", la eliminación de la bolsa de plazas "atacando nuevamente la seguridad jurídica, la libre competencia y la generación de oportunidades".

Galmés ha admitido que no se puede crecer "ilimitadamente", pero los límites ya estaban establecidos por la bolsa. También ha subrayado que el criterio de una Comisión Balear de Medio Ambiente dirigida por la número dos de Jaume Alzamora (MÉS per Mallorca) "no puede ser paraguas ni justificación de ninguna decisión".