El PP niega una ampliación del puerto de Palma: "Se reordenan espacios"

PALMA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha negado una posible ampliación del puerto de Palma, incidiendo en que lo que contempla el proyecto de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) es una reordenación de espacios.

Así se ha expresado el 'popular' en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este miércoles, preguntado por las críticas de la oposición ante una presumible ampliación.

"La Autoridad Portuaria de Baleares ha dicho que no hay un proyecto definitivo. Hoy se empieza a analizar un proyecto y no se amplía, se reordenan espacios", ha insistido Sagreras, remarcando que lo que habrá, si cabe, es "una reorganización y modernización".

Por tanto, "no habrá más espacios para yates de grandes dimensiones", ha agregado el portavoz del PP, quien ha asumido, de nuevo, que la oposición está "profundamente celosa". "No entienden cómo no se les ocurrió buscar el equilibrio", ha remarcado.

Para finalizar, preguntado sobre si apoyará la iniciativa de MÉS de regular la entrada de coches a Mallorca, ha señalado que lo que busca el PP son "datos y estudios", que es algo que está llevando a cabo el Consell.