El PP pide la dimisión de Robsy por "anteponer sus vacaciones a sus responsabilidades como conseller"

MENORCA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP de Menorca ha exigido este lunes la dimisión del conseller del PSOE Eduardo Robsy tras su ausencia en el pleno de presupuestos "al haber priorizado sus vacaciones en Sri Lanka sobre sus responsabilidades como servidor público".

El portavoz del PP en el Consell Inular de Menorca, Joan Pons, ha calificado de "insólito e inadmisible" que un conseller abandone sus funciones por irse de turismo al extranjero, a pesar de estar informado con suficiente antelación de la convocatoria del pleno. "Su absentismo es una grave falta de respeto a todos los menorquines y un insulto a los trabajadores que se levantan cada día para ir a trabajar. Los políticos debemos dar ejemplo, y la oposición ir a los plenos. Es su deber", ha dicho.

Pons ha recordado que en la Junta de Portavoces del 9 de diciembre, cuando Robsy todavía se encontraba en España, se informó a los grupos que el pleno de presupuestos no sería el 13, sino más adelante, antes de Navidad.

"Todo el mundo era conocedor de ello y, además, el presidente, Adolfo Vilafranca, avisó personalmente antes de la convocatoria oficial a todos los portavoces del día en el que finalmente se celebraría el pleno", ha manifestado el portavoz, quien ha añadido que el pleno "se convocó tal como dicta la ley, con dos días de antelación. No cogió a nadie por sorpresa, ya que lo sabían incluso antes de la convocatoria oficial".

El 'popular' ha subrayado que el gobierno cumplió con su obligación al convocar el pleno para aprobar los presupuestos, independientemente del resultado. "Nuestra responsabilidad es hacer las cuentas y llevarlas al pleno, como hicimos el año pasado, cuando no se aprobaron. No convocamos plenos en función de si ganaremos o no la votación", ha subrayado.

Pons también ha destacado que hasta el último momento, el PP confió en obtener el apoyo o la abstención de Vox, al no haber presentado enmiendas y dada la buena sintonía de los últimos meses, "La sorpresa no es su voto en contra, sino que el PSOE haya autorizado a un conseller a irse de vacaciones faltando a dos plenos", ha indicado.

Por lo tanto, ha denunciado que "lo único preparado y orquestado fue el espectáculo de PSOE y Més per Menorca para tapar la ausencia de los dos consellers socialistas, intentando paralizar el pleno en directo de manera incomprensible".

El PP ha desmentido "rotundamente" la versión del conseller Robsy, quien alega que no pudo participar telemáticamente porque el presidente se lo denegó. "Es la secretaria quien informó desfavorablemente la solicitud del conseller, al encontrarse fuera de España. Y aunque el informe no entre en las situaciones de excepcionalidad, ir a tomar el sol a Sri Lanka no es causa mayor", ha señalado Pons.

Respecto a la ausencia de Susana Mora, Pons ha espetado que "alegó una supuesta" indisposición que le impidió ir al pleno, pero no a un concierto de Navidad prácticamente a la misma hora". El portavoz ha recalcado que no les corresponde a ellos "entrar a valorarlo, sino que corresponde al PSOE dar las explicaciones pertinentes".

El PP de Menorca ha considerado que Robsy "ha demostrado una falta absoluta de compromiso con los menorquines" y ha reclamado su dimisión. "Entre los menorquines o tres semanas de vacaciones, Robsy escogió vacaciones. Esta no es la imagen que corresponde dar a los servidores públicos, y quien no está dispuesto a cumplir con su trabajo, no merece ocupar un cargo público", ha concluido.

Por su parte, el secretario general del PP, Cristóbal Marqués, ha expresado la satisfacción del partido por la aprobación de los presupuestos. "Estamos orgullosos del trabajo de nuestros compañeros del Consell, con el presidente, Adolfo Vilafranca, al frente. Un equipo que trabaja, que gestiona, y que en solo un año y medio ya ha solucionado o han puesto vías de solución a graves problemas heredados, como la ITV, las concesiones de transporte público, o la falta de mejoras en carreteras", ha finalizado.