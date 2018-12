El PP de Sant Josep califica los presupuestos municipales de "electoralistas" y dice que "no se van a poder ejecutar"

Publicado 30/11/2018 12:40:30 CET

IBIZA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Sant Josep ha calificado los presupuestos municipales propuestos por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de "electoralistas" y ha acusado al partido socialista de haber incluido iniciativas "que saben perfectamente que no van a llevar a cabo".

Así lo ha manifestado este viernes en rueda de prensa la portavoz de los 'populares', Neus Marí, quien ha asegurado que "sólo quieren tapar bocas y pedir votos" poniendo, como ejemplo, las partidas de subvenciones que, según el PP, se multiplican por tres "pese a que hace dos años que no pagan a las asociaciones".

Según Marí, son unas cuentas "poco creíbles" y critican que "en la liquidación de los presupuestos anteriores, se puede comprobar cómo, de los 40 millones presupuestados, la mitad no han sido ejecutados".

El PP ha criticado, en relación al planeamiento urbanístico, que durante cuatro años los socialistas no hayan presentado el Plan General, llegando a desistir de las Normas Subsidiarias en trámite. Ahora, en el presupuesto de 2019 se planifican partidas económicas para los próximos cuatro años, según el principal partido de la oposición.

El Grupo Popular ha calificado como "el proyecto estrella del Ayuntamiento" el paseo del litoral de Cala de Bou, para el cual, según han dicho, "se han destinado 900.000 euros a su redacción, pero cero euros a iniciar la obra. En palabras de Marí, "el PSOE ha mentido al decir que los trabajos empezarían en 2019" y ha criticado el hecho de que "el Ayuntamiento gaste 130.000 euros al año en contratar a una empresa externa para la asistencia en la gestión del proyecto".

En cuanto a saneamiento, aguas residuales y depuración, el PP ha asegurado que "en toda la legislatura no se ha trabajado y a la vista están los resultados", y ha criticado que incluyan "una partida genérica que ya saben, no van a ejecutar".

En relación a playas, el PP ha dicho que "el Ayuntamiento ingresa 4,5 millones de las concesiones, pero este año sólo han invertido 7.000 euros". También ha censurado que "las partidas de mantenimiento de playas tampoco se hayan gastado".

Desde el Grupo Popular también han mostrado su decepción por los temas relacionados con Bienestar Social y han considerado "lamentable ver cómo van aumentando las ayudas directas a familias con dificultades, sin que el Ayuntamiento ponga en marcha un verdadero servicio de orientación y prevención para apoyo a personas y familias vulnerables ayudando a mejorar su situación".

Por último, la portavoz Neus Marí ha asegurado que este presupuesto "no soluciona las necesidades de los vecinos", y ha criticado que "un municipio con 37 millones de euros podría tener unos servicios de excelencia que mejorasen la calidad de vida de los residentes y que los visitantes no tengan ninguna queja de los servicios", un hecho que, según los 'populares', "no se ve así en estos presupuestos".