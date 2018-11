El PP sostiene que Baleares no tiene REB porque Montero "no quiere" y exige a Armengol que lo reclame a Sánchez

Publicado 02/11/2018 12:30:39 CET

PALMA DE MALLORCA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP en el Congreso Teresa Palmer ha sostenido que Baleares no tiene todavía el nuevo Régimen Especial de Baleares (REB) porque la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "no quiere" y ha exigido a la presidenta del Govern, Francina Armengol, que vaya a reclamarlo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En rueda de prensa este viernes, Palmer ha denunciado públicamente que las negociaciones por el REB "no es que vayan lentas, sino que parece que no van". "No hay voluntad política del Gobierno", ha añadido la diputada.