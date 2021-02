PP y Vox critican que Negueruela "no tiene medidas" para la recuperación del turismo y de la hostelería

PALMA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular y Vox han criticado este martes en el pleno del Parlament que el Govern balear "no tiene medidas" para favorecer la recuperación del sector turístico y la hostelería ante la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus.

"¿Qué va a hacer? ¿Se va a quedar de brazos cruzados viendo como se pierde la temporada turística por segundo año consecutivo? ¿O se va a quedar sentado de brazos cruzados diciendo que la culpa es de Europa, porque no envía vacunas?", ha preguntado la diputada de Vox Idoia Ribas al conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela.

Sobre la recuperación del turismo, Ribas ha lamentado que "que el ritmo de vacunación que llevamos es insuficiente para que la población de Baleares esté inmunizada este verano" y que Negueruela "no tiene plan turístico".

"El verano pasado no quisieron exigir PCRs en los aeropuertos, nos decían que era imposible. Ahora ya no lo es. ¿Mienten ahora o mintieron antes? ¿Va a pasar lo mismo ahora con la adquisición de vacunas? ¿Nos van a mentir diciendo que no podemos comprar vacunas y que solo puede vacunar el Servicio Público de Salud?", ha preguntado Ribas.

Por su parte, la diputada del PP Salomé Cabrera ha censurado que Negueruela "no dice con qué indicadores sanitarios se iniciará la descalada en la hostelería". "El sector dice que ustedes están en una realidad paralela ajenos a su sufrimiento", ha asegurado.

"Siguen sin tomar medidas", ha criticado Cabrera, quien ha lamentado el PSOE votase en contra del plan para la hostelería del PP en el Congreso de los Diputados la semana pasada. En este sentido, ha pedido a Negueruela ayudas directas "reales" para el sector y que se bajen los impuestos.

NEGUERUELA DEFIENDE EL TRABAJO CONJUNTO CON ESTOS SECTORES

Tras estas intervenciones, el conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, ha reiterado este martes el trabajo que realiza el Govern balear de manera conjunta con el sector turístico y hostelero para su recuperación.

Así, el conseller ha insistido en que el Ejecutivo autonómico trabaja primero para controlar la situación de la pandemia en las Islas. "Es el principal objetivo para reactivar el principal sector económico", ha señalado sobre el turismo.

En cuanto a la llegada de vacunas para favorecer la recuperación del sector, Negueruela ha recordado que "las empresas tienen que cumplir con los plazos establecidos de la vacunación". "El Govern no puede comprar vacunas", ha apuntado. "Siempre hemos dicho que se recurrirá a todos los medios necesarios para la vacunación", ha añadido.

Respecto a la situación del sector de la hostelería, el conseller ha destacado que "se aguanta al tejido productivo a pesar de la crisis", gracias a las medidas aplicadas como las ayudas directas o los ERTE. "No es lo que sucedía cuando gobernaban ustedes", ha reprochado Negueruela al PP. "Había EREs y no había ayudas", ha resaltado.