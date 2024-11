PP y Vox rechazan una iniciativa del PSIB contra el transfuguismo

PALMA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha rechazado este martes, con los votos en contra de PP y Vox, además de los no adscritos y el diputado de Formentera, una iniciativa del PSIB contra el transfuguismo.

La moción socialista, que ha defendido el diputado Carles Bona, reclamaba a las formaciones que no se beneficien del voto de tránsfugas y a no sostener gobiernos con tránsfugas. También contenía puntos sobre la consideración de tránsfuga entendiendo que se da esta consideración cuando "traicionando al sujeto político con el que se presentaron a las elecciones abandonen o sean expulsados".

Bona ha criticado el voto en contra del PP argumentando que la intención de la moción eran disuadir de las prácticas tránsfugas y no vulnerar los derechos de ningún diputado.

Vox ha rechazado la iniciativa por inconstitucional, el mismo argumento empleado por el no adscrito Agustín Buades, que había registrado un escrito para que no se debatiera la propuesta. MÉS per Mallorca ha apoyado la iniciativa resaltando que el transfuguismo desvirtúa la democracia.