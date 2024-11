PALMA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha rechazado este martes, con los votos de PP y Vox, las enmiendas a la totalidad que los grupos de izquierdas han presentado a los Presupuestos autonómicos de 2025.

La votación ha arrojado un resultado de 25 votos a favor y 33 en contra.

Durante el debate, el vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha defendido el proyecto de Presupuestos y ha reivindicado que ha quedado comprobado que se pueden bajar los impuestos y al mismo tiempo aumentar el gasto público. En este sentido, ha destacado el incremento de hasta 450 millones en gasto social en los últimos dos años.

Costa ha detallado las principales señas de identidad de las cuentas destacando la consolidación de la reforma fiscal, el aumento de la renta disponible, las mejoras en el acceso a la vivienda, el escenario de déficit cero y el saneamiento de las cuentas y la reducción de la deuda.

"Lejos de lo vaticinado, es posible bajar impuestos y mejorar los servicios públicos", ha indicado el conseller, recordando que la estrategia del Govern ha sido avalada por Standard and Poor's.

La oposición, por su parte, ha criticado en bloque que el Govern haya fiado la aprobación de los Presupuestos autonómicos a cumplir con las exigencias de Vox como la creación de una oficina antiokupación y la práctica de pruebas médicas para determinar la edad de los migrantes que llegan a Baleares.

Sobre este asunto, Costa, en una de sus intervenciones, ha reivindicado que hoy los ciudadanos de Baleares comprueban que hay tranquilidad y que se están llegando a acuerdos desde la negociación. "A ustedes les gustaría que hubiera estabilidad y que hubiera recortes", ha señalado.

Además, ha rechazado las acusaciones de que se estén falseando las cuentas. "¿Es verdad o no es verdad que en dos años ha aumentado el gasto en 615 millones de euros? ¿Es verdad o no es verdad que en dos años ha aumentado en 450 millones el gasto social? ¿Es verdad o no es verdad que en 2025 se destinarán 300 millones a ciclo del agua? Sí que es verdad, esta es la realidad", ha afirmado.

El portavoz del PSIB, Iago Negueruela, ha rechazado las cuentas al considerar que no servirán para garantizar la prestación de servicios básicos, ni fomentarán el ahorro ni ayudarán a mejorar el bienestar de los ciudadanos. Para el socialista, los presupuestos generalizan los recortes en servicios públicos a pesar de que crecen los recursos como resultado de las políticas fiscales en beneficio de los ricos.

EL socialista ha comparado al vicepresidente del con sheriff de Nottingham de Robin Hood y de ponerse del lado de las rentas altas recortando a las clases bajas.

El portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha considerado que Antoni Costa no ha defendido los Presupuestos para 2025 y que "sólo ha atacado a la oposición". El ecosoberanista ha rechazado las cuentas al considerar que "no hay ambición de país, no afrontan retos estructurales, falta impulso y hay recortes".

En la misma línea se han pronunciado las diputadas de Més per Menorca y Unidas Podemos, Joana Gomila y Cristina Gómez, respectivamente, quienes han defendido su enmienda a la totalidad, entre otras cosas, al considerar que los presupuestos no afrontan los problemas de la vivienda y de masificación turística.

RECHAZO A LA ENMIENDA A LA TOTALIDAD

La diputada de Vox Patricia de las Heras ha criticado que el PSIB recurra constantemente a la herencia recibida y que cuando se refiere a la vivienda, "el principal problema de Baleares", se olvide en este caso de que "también es herencia recibida del Pacte".

De las Heras ha rechazado la enmienda socialista y las referencias constantes a la riqueza. "Les molesta la prosperidad y la propiedad privada. Nos quieren iguales, igual de pobres", ha afirmado. Por eso, ha añadido, "les preocupa la oficina antiokupación".

La líder de Vox en las Islas ha asegurado, además, que las enmiendas de MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos le dan "pánico" y les acusado de defender la okupación y el expolio. "Distancia infinita", ha concluido para justificar su voto en contra.

GOVERN EN SOLITARIO, PERO NO EN SOLEDAD

El portavoz del PP, Sebastià Sagreras, ha lamentado que el PSIB se oponga por sistema a todas las propuestas de los 'populares'. "Les alabo su coherencia de decir que no a todo", ha señalado.

Sagreras ha pedido al portavoz del PSIB, Iago Negueruela, que explique a Pedro Sánchez, que lleva dos años sin presupuestos, que con un Govern "en solitario, pero no en soledad" se pueden aprobar leyes, techos de gasto y presupuestos desde la negociación y el diálogo.

"¿De qué están en contra? ¿De bajar impuestos que afectan a toda la ciudadanía? ¿De devolver deuda para tener más músculo financiero? ¿De destinar más recursos que nunca a salud, educación o servicios sociales? ¿De que hemos aumentado el presupuesto de vivienda después de la mala situación tras ocho años de Pacte?", se ha preguntado.

El 'popular' ha defendido los incrementos presupuestos en áreas "sensibles" como emergencias y ciclo del agua. "Bajamos impuestos y devolvemos deuda y aun así podemos aumentar el gasto público en sanidad, educación y servicios sociales", ha concluido.