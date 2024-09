El programa 'Educación ambiental' ofrecerá 19 actividades durante el curso 2024-2025

PALMA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes del Consell de Mallorca ha presentado este viernes el programa 'Educación ambiental' para el curso escolar 2024-2025 que cuenta con 19 actividades relacionadas con temas como la pedra en sec, el medio rural, el medio natural, el patrimonio marítimo, la caza y los residuos.

Como novedad del catálogo de este año, se incluye la actividad un día con los 'margers', después de la experiencia piloto realizada el pasado curso, y será realizada por los 'margers' de la institución insular. La introducción de esta nueva actividad coincide con el 20 aniversario del programa 'Educación ambiental'.

Según ha informado la institución insular en un comunicado, la oferta educativa se realiza tanto dentro del aula como fuera y se dirige a todos los centros educativos de Mallorca de primaria, secundaria, bachillerato y ciclos formativos. Según la actividad, duran entre 50 minutos y dos o tres horas.

El vicepresidente segundo y conseller de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, ha destacado que desde su departamento se trabaja "en la educación ambiental en un sentido amplio, acercando a las personas más jóvenes al medio natural, a nuestras tradiciones y a nuestra historia".

Asimismo, Bestard ha añadido que también se pone al alcance de los niños las herramientas necesarias para "desarrollar un criterio propio para amar la isla, la naturaleza y, sobre todo, para poder conservarla".

En el último curso escolar, Medio Ambiente ofreció un total de 18 actividades y salidas de educación ambiental en las que participaron un total de 3.832 niños.

Para este curso, la unidad de Educación Ambiental ofrece un catálogo variado de actividades. Así, brinda propuestas didácticas que se han "consolidado con un gran éxito", como Los oficios de la Serra: finca pública de So n'Amer o finca pública de Galatzó; La casa de nieve de Son Macip; Raixa: el agua y la Serra; Los gigantes del viento: el molino de Son Gornals; El aceite y la almazara: finca pública de Galatzó; La bodega de Can Sabater; Can Garra Seca: construcciones tradicionales y paisaje rural; Navegamos con la Balear; Los carpinteros de ribera y las barcas de Mallorca; Conozcamos el Parque de sa Dragonera.

Además, Gestión cinegética y ambiental; El camino de Ribassos: cala Deià; ¿Qué hacemos con los residuos?; Reciclamos el aceite de cocina; El derroche alimentario: con la comida no se juega; La contaminación por plásticos en el mar; Conservación de especies y aprovechamiento en el ámbito cinegético, son otras de las actividades a las que podrán acceder los centros educativos interesados.